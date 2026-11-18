Пробки в Киеве по состоянию на утро 18 ноября. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киеве сохраняются значительные транспортные ограничения после российских атак на инфраструктуру столицы. Наиболее сложная ситуация с движением наблюдается на Европейской площади и возле Подольского моста. При этом часть мостов, метро и общественного транспорта продолжает работать с ограничениями.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова в среду, 18 ноября.

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Пробки в Киеве 18 ноября. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Пробки в Киеве 18 ноября: какова ситуация

Сегодня утром, 18 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на Европейской площади и возле Подольского моста.

После российского удара 17 ноября Северный и Южный мосты открыли лишь частично.

Северный мост остается открытым для общественного и специального транспорта в обоих направлениях. По нему курсируют автобусы № 21, 73, 101 и 114, а также троллейбусы и спецтранспорт. В то же время движение легковых автомобилей и транзитных грузовиков по этой переправе запрещено.

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На Южном мосту действуют отдельные ограничения. Проезд разрешен только с левого берега на правый для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн. По этому маршруту также курсируют автобусы № 22-ТД, 22-ТЛ и 91-Т.

Пробки в Киеве утром 18 ноября. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Какие мосты Киева открыты для движения

Мост "Метро" и Дарницкий мост остаются открытыми для автомобилей. На мосту Патона организовано реверсивное движение по одной полосе, направление которой меняется в зависимости от времени суток.

Так, с 06:00 до 16:00 по нему можно ехать в сторону правого берега, а с 16:00 до 00:00 — в направлении левого берега.

Как работает метро и городская электричка в Киеве

На зеленой линии метро пока нет сообщения между правым и левым берегами Днепра. Поезда курсируют по отдельным участкам: от станции "Сырец" до "Выдубичей" и от "Осокорков" до "Красного хутора".

Кроме того,с 18 по 20 ноября в Киеве увеличили количество рейсов городской электрички. Ежедневно предусмотрено 16 дополнительных рейсов между станциями "Почайна", "Дарница" и "Выдубичи". Восемь рейсов будут выполняться в утренние часы пик, ещё восемь — в вечерние.

Новини.LIVE сообщали, что финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что во время войны общественный транспорт должен быть бесплатным, ведь доступ к нему не должен зависеть от доходов людей. Он подчеркнул, что за транспортную ситуацию отвечают как центральные, так и местные власти, а Харьков уже ввел бесплатный проезд. Для уменьшения пробок в Киеве эксперт предложил развернуть как минимум два понтонных моста и направить по ним грузовой транспорт.

Новини.LIVE писали, что в Киеве частично возобновили движение по Южному и Северному мостам, которые были повреждены в результате российской атаки. По Южному мосту разрешили проезд транспорта массой до 10 тонн с левого на правый берег, тогда как встречное направление остается закрытым. По Северному мосту в обоих направлениях могут двигаться общественный и специальный транспорт, но проезд легковых автомобилей и транзитных грузовиков запрещен.​