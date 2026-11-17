Рух автомобілів на Південному мосту. Фото ілюстративне: Wikimedia Commons

У Києві частково відкрили для руху Південний міст, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Тимчасовий проїзд дозволили після технічного обстеження споруди та оцінки можливості безпечного використання вцілілої частини конструкцій. Також зміни запровадили щодо Північного мосту.

Про це повідомляється на сайті КМВА, передає Новини.LIVE.

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За яких умов дозволили рух Південним мостом

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок, який дозволяє відновити рух автомобільним проїздом із лівого берега на правий. Водночас проїзд у протилежному напрямку залишається закритим через пошкодження відповідної частини мосту.

Наразі перетинати міст із лівого на правий берег можуть транспортні засоби масою до 10 тонн включно. Для громадського транспорту встановили окреме обмеження — його загальна маса не повинна перевищувати 18 тонн. Рух організували з регульованими інтервалами.

Паралельно триває оцінка стану пошкоджених конструкцій. Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" продовжує усувати наслідки атаки та відновлювати пошкоджені частини мосту.

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Також зміни запровадили на Північному мосту. За даними КМВА, там частково відновили рух громадського та спеціального транспорту в обох напрямках. Для проїзду виділили крайню праву смугу на кожному з проїздів мосту. Її облаштували ближче до тротуару після демонтажу бар’єрної огорожі та часткового використання тротуарної зони. Водночас легковим автомобілям і транзитному вантажному транспорту проїзд Північним мостом залишається забороненим.

Як повідомляли Новини.LIVE, пізно ввечері 16 листопада російські війська завдали удару по Києву. За попередніми даними, влучання зафіксували у два шляхопроводи — Північний і Південний мости.

Як повідомляли Новини.LIVE, через пошкодження тепломережі внаслідок російської атаки без опалення залишилися 317 житлових будинків у Дарницькому районі Києва. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу та відновленням теплопостачання.