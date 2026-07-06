Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Жителів Вишневого на Київщині закликали не виходити на вулицю після атаки РФ

Жителів Вишневого на Київщині закликали не виходити на вулицю після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 07:14
Вишневе 6 липня - людей закликали не виходити на вулиці
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок зранку, 6 липня, мешканців Вишневої громади, що на Київщині, закликали не виходити на вулицю. Такий заклик з'явився після нічної комбінованої атаки РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Вишневої міської ради.

Жителів яких вулиць у Вишневому закликали не виходити на вулицю

"Увага! Важливе повідомлення. Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці", — йдеться у повідомленні у Facebook.

У міськраді уточнили, що попередження стосується наступних вулиць: Київської, Святошинської Паркової, Лесі Українки, Європейської, Балукової, Залізничної та Південної.

"Просимо всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки", — резюмували у міськраді.

Читайте також:

Цей повідомлення опублікували після нічної атаки Росії.

Влада Вишневого закликала людей не виходити на вулиці 6 липня
Пост міськради Вишневого. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни запускали по Україні дрони, балістику та крилаті ракети. Основною ціллю атаки знову став Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, виникли пожежі та загинули люди.

Також ми писали, що окупанти атакували Київську область. У регіоні також пошкоджені будинки та загинули людина.

Київська область вулиці безпека
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації