Вишневе 6 липня - людей закликали не виходити на вулиці

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок зранку, 6 липня, мешканців Вишневої громади, що на Київщині, закликали не виходити на вулицю. Такий заклик з'явився після нічної комбінованої атаки РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Вишневої міської ради.

Жителів яких вулиць у Вишневому закликали не виходити на вулицю

"Увага! Важливе повідомлення. Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці", — йдеться у повідомленні у Facebook.

У міськраді уточнили, що попередження стосується наступних вулиць: Київської, Святошинської Паркової, Лесі Українки, Європейської, Балукової, Залізничної та Південної.

"Просимо всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки", — резюмували у міськраді.

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Цей повідомлення опублікували після нічної атаки Росії.

Пост міськради Вишневого. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни запускали по Україні дрони, балістику та крилаті ракети. Основною ціллю атаки знову став Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, виникли пожежі та загинули люди.

Також ми писали, що окупанти атакували Київську область. У регіоні також пошкоджені будинки та загинули людина.