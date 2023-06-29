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Іграшки для укритя на мільйон: у Києві провели черговий скандальний тендер

29 червня 2023 15:59
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Скандальний тендер: у Києві закупили іграшки для укриттів на мільйон
Дитячі іграшки. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень.

Інформація щодо тендера розміщена на сайті державних закупівель.

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Тендерна пропозиція

Дніпровська районна адміністрація у місті Києві оголосила тендер на купівлю іграшок для укриттів. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.

Тендер
Тендер на закупівлю іграшок для укриття. Фото: Скріншот

Відтак, закупили 113 наборів настільких конструкторів для гри та 390 наборів розвивальних математичних конструкторів. І на це витратили майже один мільйон гривень.

Тендер завершився ще 16 травня. Оплата мала відбутися протягом 90 днів.

Видання Новини.LIVE зателефонувало у відділ освіти Дніпровської районної адміністрації, але там не надають коментарі на цю тему без дозволу КМДА. Видання надіслало офіційний запит в мерію.

Додамо, що за даними КМДА, в Дніпровському районі функціонує близько 350 укриттів. Виходить, що в кожному з них має бути щонайменше одна гра, закуплена через тендер.

Укрытия в Киеве
Укриття в Дніпровському районі Києва. Фото: Скріншот 

Раніше ми писали, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Додамо, що в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

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