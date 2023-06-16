У Києві Дніпровська РДА достроково розірвала договір на закупівлю барабанів для бомбосховищ
Нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.
Про це повідомляє Дніпровська РДА на своїй офіційній Facebook-сторінці.
Тепер укриття — без барабанів
"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розривається договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук. Кошти з бюджету міста Києва та держави не були витрачені", — написали в Дніпровській РДА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із районів Києві в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. На все витратили понад 3 млн грн.
Додамо, українців у мережі не на жарт обурили такі дороговартісні закупівлі абсолютно непотрібних, на їхню думку, речей. Однак, наслідуючи приклад Лесі Українки, "щоб не плакать, вони сміялись".