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У Києві Дніпровська РДА достроково розірвала договір на закупівлю барабанів для бомбосховищ

16 червня 2023 15:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві Дніпровська РДА достроково розірвала договір на закупівлю барабанів для бомбосховищ
Гра на барабанах. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Про це повідомляє Дніпровська РДА на своїй офіційній Facebook-сторінці.

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"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розривається договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук. Кошти з бюджету міста Києва та держави не були витрачені", — написали в Дніпровській РДА.

 

У Києві Дніпровська РДА достроково розірвала договір на закупівлю барабанів для бомбосховищ. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із районів Києві в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. На все витратили понад 3 млн грн.

Додамо, українців у мережі не на жарт обурили такі дороговартісні закупівлі абсолютно непотрібних, на їхню думку, речей. Однак, наслідуючи приклад Лесі Українки, "щоб не плакать, вони сміялись". 

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