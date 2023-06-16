Гра на барабанах. Фото: google.com

Нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Про це повідомляє Дніпровська РДА на своїй офіційній Facebook-сторінці.

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Тепер укриття — без барабанів

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розривається договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук. Кошти з бюджету міста Києва та держави не були витрачені", — написали в Дніпровській РДА.

У Києві Дніпровська РДА достроково розірвала договір на закупівлю барабанів для бомбосховищ. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із районів Києві в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. На все витратили понад 3 млн грн.

Додамо, українців у мережі не на жарт обурили такі дороговартісні закупівлі абсолютно непотрібних, на їхню думку, речей. Однак, наслідуючи приклад Лесі Українки, "щоб не плакать, вони сміялись".