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Игрушки для укрытия на миллион: в Киеве провели очередной скандальный тендер

29 июня 2023 15:59
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Скандальный тендер: в Киеве закупили игрушки для укрытий на миллион
Детские игрушки. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Управление образования Днепровской районной государственной администрации в Киеве через государственные закупки провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен.

Информация по тендеру размещена на сайте государственных закупок.

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Тендерное предложение

Днепровская районная администрация в Киеве объявила тендер на покупку игрушек для укрытий. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

Тендер
Тендер на закупку игрушек для укрытия. Фото: Скриншот

Следовательно, закупили 113 наборов таких конструкторов для игры и 390 наборов развивающих математических конструкторов. И на это потратили около одного миллиона гривен.

Тендер завершился еще 16 мая. Оплата должна была состояться в течение 90 дней.

Издание Новини.LIVE позвонило в отдел образования Днепровской районной администрации, но там не дают комментарии на эту тему без разрешения КГГА. Издание направило официальный запрос в мэрию.

По данным КГГА, в Днепровском районе функционирует около 350 укрытий. Выходит, что в каждом из них должна быть как минимум одна игра, закупленная через тендер.

Укрытия в Киеве
Укрытие в Днепровском районе Киева. Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Добавим, что в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

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