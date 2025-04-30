Рада оборони Києва провела термінове засідання без участі Кличка

Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: скриншот з відео

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у середу, 30 квітня, провів термінове засідання Ради оборони міста. На ньому не був присутній мер столиці Віталій Кличко.

Про це Ткаченко написав у Telegram.

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Засідання Ради оборони Києва

За словами Ткаченка, з огляду на відсутність співкерівника Ради оборони міста, засідання відбулось без протоколу. Головною темою стала ліквідація наслідків ворожої атаки на 24 квітня.

"За декілька днів до масованого удару по столиці я провів нараду щодо співпраці комунальних служб на місцях ліквідації наслідків. Тоді мене запевнили, що механізми чіткі і зрозумілі. Проте, остання ситуація у Святошинському районі залишає низку питань", — наголосив він.

Голова КМВА зазначив, що на засіданні він заслухав Петра Пантєлєєва, Миколу Поворозника, представників ДСНС та голову Святошинської РДА. Він підкреслив важливість синхронізації комунікації між відповідальними службами, оскільки скарги від постраждалих мешканців Святошинського району продовжують надходити.

Крім того, Ткаченко отримав зворотний звʼязок від волонтерських організацій й зауважив, що ця ситуація не передбачає зволікань та компромісів. Він доручив розробити чіткий план дій для служб щодо реагування на наслідки обстрілів, який має включати;

створення оперативного штабу;

розселення людей;

надання гуманітарної та правової допомоги;

розчищення завалів;

обстеження пошкоджених будівель;

фінансування відновлювальних робіт.

Ткаченко додав, що забезпечити всім необхідним кожну постраждалу родину — обов’язок міста.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, 24 квітня Росія завдала масованого удару по Києву, у Святошинському районі загинули люди.

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