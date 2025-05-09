Затверджена нова структура КМВА і штатний розпис — Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко під час наради. Фото: Ткаченко/Telegram

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що затверджено нову структуру КМВА та відповідний штатний розпис. Зокрема, він показав схему нової структури.

Про це Ткаченко повідомив у п'ятницю, 9 травня, в Telegram.

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"Затверджена нова структура КМВА та відповідний штатний розпис", — повідомив Ткаченко. А також пояснив, що цей документ чітко визначає посадових осіб, відповідальних за конкретні напрямки роботи в столиці.

Глава КМВА також опублікував схему, на якій розписано склад та вертикаль підпорядкування.

Відтепер, за словами Ткаченка, буде забезпечена сувора дисципліна виконання поставлених завдань.

Структура КМВА. Схема: Ткаченко/Telegram

"Хаос, допущений при ліквідації наслідків російських атак, відсутність на робочому місці та гуляння у час, коли люди залишились без житла — це остання крапка", — наголосив начальник КМВА.

А також додав, що відсьогодні невиконання доручень, виданих для забезпечення функціонування Києва — будуть оцінюватись, як саботаж в умовах правового режиму воєнного стану. Далі Ткаченко особисто звертатиметься до СБУ, яка комплексно реагуватиме на такі прояви.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у КМВА обговорили порушення в закупівлях.

Раніше на засіданні Київради військовослужбовиця Аліна Михайлова запитала Кличка про те, чому не звільняють корупціонерів.