Затверджена нова структура КМВА і штатний розпис — Ткаченко

У КМВА затвердили нову структуру та штатний розпис — деталі
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що затверджено нову структуру КМВА та відповідний штатний розпис. Зокрема, він показав схему нової структури.
Про це Ткаченко повідомив у п'ятницю, 9 травня, в Telegram.
Затверджена нова структура КМВА — що зміниться
"Затверджена нова структура КМВА та відповідний штатний розпис", — повідомив Ткаченко. А також пояснив, що цей документ чітко визначає посадових осіб, відповідальних за конкретні напрямки роботи в столиці.
Глава КМВА також опублікував схему, на якій розписано склад та вертикаль підпорядкування.
Відтепер, за словами Ткаченка, буде забезпечена сувора дисципліна виконання поставлених завдань.
"Хаос, допущений при ліквідації наслідків російських атак, відсутність на робочому місці та гуляння у час, коли люди залишились без житла — це остання крапка", — наголосив начальник КМВА.
А також додав, що відсьогодні невиконання доручень, виданих для забезпечення функціонування Києва — будуть оцінюватись, як саботаж в умовах правового режиму воєнного стану. Далі Ткаченко особисто звертатиметься до СБУ, яка комплексно реагуватиме на такі прояви.
Нагадаємо, що нещодавно у КМВА обговорили порушення в закупівлях.
Раніше на засіданні Київради військовослужбовиця Аліна Михайлова запитала Кличка про те, чому не звільняють корупціонерів.
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