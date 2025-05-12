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Иевлева уволили с должности спикера КГВА — какая причина

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Дата публикации 12 мая 2025 22:45
Иевлева уволили с должности спикера КГВА - какая причина
Евгений Иевлев. Фото: Facebook Евгения Иевлева

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что Евгений Иевлев увольняется с должности спикера. Это произошло после появления информации о его угрозах журналисту Евгению Вакуленко.

Об этом сообщил Ткаченко в Telegram в понедельник, 12 мая.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Из КГВА уволили спикера

"Сегодня последний день пребывания Евгения Иевлева в должности спикера. Я хочу поблагодарить Евгения за работу на этой должности. И отдельно, хочу поблагодарить за защиту Украины", — написал он.

Ткаченко заявил, что процесс поиска нового спикера затянулся, поэтому от имени КМВА коммуникацию будет осуществлять он лично.

Напомним, недавно начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о новой структуре работы КМВА и штатном расписании.

Также в апреле провели внештатное собрание Совета обороны Киева из-за российской атаки по Святошинскому району, после которой, как оказалось, была неорганизована должным образом помощь и действия власти. К слову, мэр Киева Виталий Кличко не присутствовал на заседании.

Киев журналисты столица Тимур Ткаченко КМВА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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