Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Києву. Ілюстративне фото: t.me/dsns_kyiv

Народний депутат Олександр Федієнко порівняв безпекову ситуацію на фронті та в Києві. За його словами, на передовій обставини для нього більш прогнозовані, ніж у столиці. Також парламентар оцінив загрозу наступу Білорусі на Україну та пояснив її роль у війні.

Про це Олександр Федієнко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Федієнко про безпекову ситуацію в Києві

Народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів, що досить часто буває на фронті. За його словами, там ситуація для нього більш прогнозована та зрозуміла, тоді як у Києві постійно щось вибухає, літає та прилітає.

Саме цим парламентар пояснив, чому іноді почувається безпечніше на передовій, ніж у столиці. Свою думку він висловив так:

"Мені інколи на фронті безпечніше, ніж у Києві".

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Чи готується Білорусь до наступу на Україну

Водночас Федієнко вважає, що наразі Білорусь не готується до наступальної операції проти України. За його словами, для такого наступу потрібне достатньо потужне військове угруповання чисельністю щонайменше 1 100 військових, однак зараз його не фіксують.

Депутат також зазначив, що Білорусь намагається зберігати нейтралітет. На його думку, білоруси не хочуть брати участь у війні, оскільки вже побачили її наслідки та розуміють, що Україна є сильним противником.

"Вони не хочуть воювати. Тут питання, допустять чи не допустять, але чітко видно, що вони не хочуть воювати", — наголосив Федієнко.

Крім того, парламентар пояснив, що Білорусь відіграє певну роль у комунікації між сторонами. Зокрема, через її територію відбувається повернення українських військовополонених. Також Федієнко припустив, що Україна знищила ретранслятори на білоруській території, однак там про це воліють мовчати.

Що Федієнко сказав про можливий вступ Білорусі у війну

Окремо нардеп попередив про наслідки можливого вступу Білорусі у війну проти України. За його словами, у такому разі країна стане військовою ціллю для української сторони, яка не стримуватиме себе:

"Якщо Білорусь вступить у війну, вона стане військовою ціллю для нас, і ми не будемо себе стримувати".

Останні новини Києва

Новини.LIVE інформували, що у Києві з 2 листопада розпочнуть підключати житлові будинки до централізованого опалення. За словами мера Віталія Кличка, на запуск теплопостачання може знадобитися до семи днів. Опалювальний сезон у столиці стартував 16 жовтня — спочатку тепло подавали до закладів соціальної сфери.

Новини.LIVE писали, що у Києві 30 жовтня відновили рух Південним мостом з лівого на правий берег однією смугою для автомобілів масою до 10 тонн. З 17:00 того ж дня відкрили проїзд і у зворотному напрямку, також однією смугою. Для компенсації обмежень у русі містом збільшили кількість автобусів на дублюючих маршрутах і запустили нові автобусний та тролейбусний маршрути.