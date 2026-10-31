Спасатели устраняют последствия удара РФ по Киеву. Иллюстративное фото: t.me/dsns_kyiv

Народный депутат Александр Федиенко сравнил ситуацию с безопасностью на фронте и в Киеве. По его словам, на передовой обстановка для него более предсказуема, чем в столице. Также парламентарий оценил угрозу наступления Беларуси на Украину и объяснил ее роль в войне.

Об этом Александр Федиенко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Федиенко о ситуации с безопасностью в Киеве

Народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что довольно часто бывает на фронте. По его словам, там ситуация для него более предсказуема и понятна, тогда как в Киеве постоянно что-то взрывается, летает и прилетает.

Именно этим парламентарий объяснил, почему иногда чувствует себя в большей безопасности на передовой, чем в столице. Свое мнение он выразил так:

"Мне иногда на фронте безопаснее, чем в Киеве".

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Готовится ли Беларусь к наступлению на Украину

В то же время Федиенко считает, что на данный момент Беларусь не готовится к наступательной операции против Украины. По его словам, для такого наступления требуется достаточно мощная военная группировка численностью не менее 1 100 военнослужащих, однако сейчас её не фиксируют.

Депутат также отметил, что Беларусь пытается сохранять нейтралитет. По его мнению, белорусы не хотят участвовать в войне, поскольку уже увидели её последствия и понимают, что Украина — сильный противник.

"Они не хотят воевать. Здесь вопрос в том, допустят ли или не допустят, но четко видно, что они не хотят воевать", — подчеркнул Федиенко.

Кроме того, парламентарий пояснил, что Беларусь играет определенную роль в коммуникации между сторонами. В частности, через ее территорию происходит возвращение украинских военнопленных. Также Федиенко предположил, что Украина уничтожила ретрансляторы на белорусской территории, однако там об этом предпочитают молчать.

Что Федиенко сказал о возможном вступлении Беларуси в войну

Отдельно нардеп предупредил о последствиях возможного вступления Беларуси в войну против Украины. По его словам, в таком случае страна станет военной целью для украинской стороны, которая не будет сдерживаться:

"Если Беларусь вступит в войну, она станет военной целью для нас, и мы не будем сдерживаться".

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Новини.LIVE сообщали, что в Киеве со 2 ноября начнут подключать жилые дома к централизованному отоплению. По словам мэра Виталия Кличко, на запуск теплоснабжения может уйти до семи дней. Отопительный сезон в столице стартовал 16 октября — сначала тепло подавали в учреждения социальной сферы.

Новини.LIVE писали, что в Киеве 30 октября возобновили движение по Южному мосту с левого на правый берег по одной полосе для автомобилей массой до 10 тонн. С 17:00 того же дня открыли проезд и в обратном направлении, также по одной полосе. Для компенсации ограничений в движении по городу увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах и запустили новые автобусные и троллейбусные маршруты.