Що відомо про ініціативу іноземного уряду щодо реконструкції мосту Патона в Києві

Міст Патона. Фото: slovoidilo.ua

Один із іноземних урядів планував профінансувати реконструкцію мосту Патона в Києві. Попри це, шляхопровід потребує реконструкції й досі.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 21 жовтня, повідомив голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов.

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За словами Бахматова, реконструкцію мосту не могли розпочати впродовж близько семи чи восьми років. За цей час функція замовника робіт перейшла до Міністерства інфраструктури, хоча об'єкт належить місту.

"Прийшов новий динамічний міністр інфраструктури (Олександр Кубраков, — Ред.), який сказав: "Давайте спробуємо залучити іноземні кошти, бо в нас є досвід, ми можемо гарантувати, що не вкрадуть, і ми його просто передамо в користування". Кубраков пішов. Напевно, зараз є якісь інші пріоритети", — зазначив очільник "Офісу трансформації".

Також Бахматов додав, що на реконструкцію мосту Патона необхідно пів мільярда доларів, і один з іноземних урядів намагався цю суму виділити. Міст Патона є важливим стратегічним об'єктом. До того ж це найстаріший цілозварний міст у світі.

Нагадаємо, на початку серпня поточного року міська влада Києва звернулася до Кабінету міністрів із вимогою терміново відреставрувати міст Патона. У КМВА зазначили, що це необхідно задля уникнення аварій.

Також ми повідомляли, що наприкінці вересня кияни звернулися до міської влади із проханням зробити міст Патона більш зручним для велосипедистів. На думку авторів відповідної петиції, бічні смуги руху на мосту варто було б переобладнати під велодоріжки.