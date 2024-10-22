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Иностранное правительство хотело профинансировать ремонт моста Патона — почему не сложилось

22 октября 2024 08:37
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно об инициативе иностранного правительства касательно реконструкции моста Патона в Киеве
Мост Патона. Фото: slovoidilo.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Одно из иностранных правительств планировало профинансировать реконструкцию моста Патона в Киеве. Несмотря на это, путепровод требует реконструкции до сих пор.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 21 октября, сообщил глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов.

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По словам Бахматова, реконструкцию моста не могли начать около семи или восьми лет. За это время функция заказчика работ перешла к Министерству инфраструктуры, хотя объект принадлежит городу.

"Пришел новый динамичный министр инфраструктуры (Александр Кубраков, — Ред.), который сказал: "Давайте попробуем привлечь иностранные средства, потому что у нас есть опыт, мы можем гарантировать, что не украдут, и мы его просто передадим в пользование". Кубраков ушел. Наверное, сейчас есть какие-то другие приоритеты", — отметил глава "Офиса трансформации".

Также Бахматов добавил, что на реконструкцию моста Патона необходимо полмиллиарда долларов, и одно из иностранных правительств пыталось эту сумму выделить. Мост Патона является важным стратегическим объектом. К тому же это самый старый цельносварной мост в мире.

Напомним, в начале августа текущего года городские власти Киева обратились в Кабинет министров с требованием срочно отреставрировать мост Патона. В КГВА отметили, что это необходимо во избежание аварий.

Также мы сообщали, что в конце сентября киевляне обратились к городским властям с просьбой сделать мост Патона более удобным для велосипедистов. По мнению авторов соответствующей петиции, боковые полосы движения на мосту следовало бы переоборудовать под велодорожки.

мост Мининфраструктуры реконструкция Борис Патон инфраструктура

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08:36 Стало известно, сколько стоит бюджету содержание одного мобилизованного в год

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

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