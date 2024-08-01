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Можливі аварійні ситуації — у КМДА закликали уряд терміново реставрувати міст Патона

1 серпня 2024 22:33
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Міст Патона у Києві в аварійному стані — у КМДА б'ють на сполох
Міст Патона через річку Дніпро у Києві. Фото: wikipedia.org
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Міст Патона через річку Дніпро у Києві потрібно терміново відреставрувати. Якщо цього не зробити, то можливі аварійні ситуації у майбутньому.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації у четвер, 1 серпня.

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У КМДА зазначили, що міська влада звернулася до Кабінету міністрів з вимогою терміново відреставрувати міст. Це потрібно для уникнення аварій.

В адміністрації підкреслили, що Київ передав міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

"Замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. В січні 2023 року "Київавтодор" передав функції замовника Службі", — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що столична адміністрація вже багато разів зверталася до профільного Міністерства з проханням терміново відреставрувати цей міст.

"Протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено", — відзначили у КМДА.

Там додали, що комунальні служби цілодобово спостерігають за станом переправи через Дніпро і продовжують доглядати за мостом.

Міст патона
Повідомленні КМДА у Telegram

Нагадаємо, 22 липня на мосту Патона сталася аварія з проривом. В "Київтеплоенерго" пояснили, що на мосту Патона проводяться гідравлічні випробування на тепломагістралі.

Також ми писали, що кияни продовжують перейматися щодо технічного стану мостів Метро та Патона. Ці переправи є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги.

Раніше експерт з транспорту Дмитро Беспалов заявив, що київські мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними. Такий статус вони мають вже не перший рік.

Київ міст ремонт аварія КМДА Борис Патон реставрація реконструкція річка

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