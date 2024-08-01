Міст Патона у Києві в аварійному стані — у КМДА б'ють на сполох

Міст Патона через річку Дніпро у Києві. Фото: wikipedia.org

Міст Патона через річку Дніпро у Києві потрібно терміново відреставрувати. Якщо цього не зробити, то можливі аварійні ситуації у майбутньому.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації у четвер, 1 серпня.

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У КМДА зазначили, що міська влада звернулася до Кабінету міністрів з вимогою терміново відреставрувати міст. Це потрібно для уникнення аварій.

В адміністрації підкреслили, що Київ передав міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

"Замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. В січні 2023 року "Київавтодор" передав функції замовника Службі", — йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що столична адміністрація вже багато разів зверталася до профільного Міністерства з проханням терміново відреставрувати цей міст.

"Протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено", — відзначили у КМДА.

Там додали, що комунальні служби цілодобово спостерігають за станом переправи через Дніпро і продовжують доглядати за мостом.

Повідомленні КМДА у Telegram

Нагадаємо, 22 липня на мосту Патона сталася аварія з проривом. В "Київтеплоенерго" пояснили, що на мосту Патона проводяться гідравлічні випробування на тепломагістралі.

Також ми писали, що кияни продовжують перейматися щодо технічного стану мостів Метро та Патона. Ці переправи є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги.

Раніше експерт з транспорту Дмитро Беспалов заявив, що київські мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними. Такий статус вони мають вже не перший рік.