Кияни просять обладнати на мосту Патона веломаршрут

Міст Патона в Києві. Фото: kyivcity.gov.ua

Мешканці Києва просять міську владу зробити міст Патона зручнішим для велосипедистів. Вони хочуть, щоб бічні смуги руху на ньому переобладнали під велодоріжки.

Про це йдеться у тексті петиції, яку зареєстрували на сайті Київської міської ради.

Читайте також:

Що просять кияни зробити з мостом Патона

Петиція на сайті Київської міської ради. Фото: скриншот

Автором петиції, створеної 18 вересня, є Катерина Шпаченко. Вона вважає, що бічні смуги руху на мосту Патона можна використати раціональніше, оскільки там наразі не проїжджають автомобілі.

"Вже роками дві бічні смуги руху на мосту Патона залишаються відгородженими і не діють для автомобілів. Раціонально було б використати дану площу і прокласти веломарштрут, що з'єднував би два береги Києва і давав змогу людям пересуватися містом альтернативними видами транспорту (велосипедами, самокатами, моноколесами і тд)", — йдеться у тексті петиції.

Наразі її підписали 676 осіб. До кінця голосування залишилося 53 дні.

Зазначимо, що експерти пояснювали, чому проїзд бічними смугами по мосту Патона заборонений. Там бояться руйнування від навантаження на опори, які вже знищені корозією.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про історію створення та унікальність мосту Патона. У листопаді йому виповниться 72 роки.

Міст Патона та міст Метро, до речі, визнані непрацездатними і перебувають в такому статусі вже не перший рік.

А влітку 2024 року на мосту Патона сталася аварія. Там помітили справжній "водопад" від прориву тепломережі.