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Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

31 жовтня 2024 14:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві відбувся мітинг інвесторів Київміськбуду
Інвестори "Київміськбуду" на мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві в четвер, 31 жовтня, під стінами КМДА зібралися одразу дві групи мітингувальників. Одні з них є інвесторами "Київміськбуду", а інші вимагають зупинити забудову Літературного скверу у центрі столиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Мітинг інвесторів Київміськбуду

Мітингарі-інвестори скаржаться на Київміськбуд. Мовляв, забудовник припинив будувати житло з 24 лютого 2022 року, тож 40 тисяч інвесторів так і не отримали обіцяні оселі та стали заручниками ситуації серед яких, до речі, є й кілька тисяч родин військових.

  • Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж - фото 1
    Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
  • Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж - фото 2
    Учасники мітингу в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
  • Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж - фото 3
    Мітингарі з плакатами. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
  • Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж - фото 4
    Інвестори "Київміськбуду". Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
  • Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж - фото 5
    Мітинг у Києві 31 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
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Вони звернулися до міської столичної влади та вимагають від Київради дофінансувати компанію, щоб добудувати житло. Мовляв, понад 80% акцій належать саме Києву, а згідно з фінансовим аудитом, Київрада має запланувати понад 2 млрд гривень в бюджет наступного року, що дозволило б поновити будівництво нині заморожених 22 комплексів. 

Подвійний мітинг в Києві

Зазначимо, що під стінами КМДА зібралися ще одні активісти, які вимагали зупинити забудову Літературного скверу в Києві, яку вони вважають незаконною. Вони створили відповідну петицію на сайті Київради. 

Скандал з компанією "Київміськбуд"

Зазначимо, що "Київміськбуд" є найбільшим девелопером країни, яка призупинила будівничі роботи житла з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито через відсутність грошей.

Нагадаємо, у вересні інвестори "Київміськбуду" вже збиралися на мітинг з аналогічними вимогами. 

Тим часом у Львові громадська організація побудувала багатоповерхівку без жодних необхідних дозволів. 

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