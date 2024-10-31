В Киеве прошел митинг инвесторов Киевгорстроя

Инвесторы "Киевгорстроя" на митинге в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве в четверг, 31 октября, у стен КГГА собрались сразу две группы митингующих. Одни являются инвесторами "Киевгорстроя", а другие требуют остановить застройку Литературного сквера в центре столицы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Митинг инвесторов Киевгорстроя

Митингующие-инвесторы жалуются на Киевгорстрой. Мол, застройщик прекратил строить жилье с 24 февраля 2022 года, так что 40 тысяч инвесторов так и не получили обещанные дома и стали заложниками ситуации, среди которых, кстати, есть и несколько тысяч семей военных.

Митингующие. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Митингующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Митингующие с плакатами. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Инвесторы "Киевгорстроя". Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Митинг в Киеве 31 октября. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн 1/5 ​ 5

Они обратились к городским столичным властям и требуют от Киевсовета дофинансировать компанию, чтобы достроить жилье. Мол, более 80% акций принадлежат именно Киеву, а согласно финансовому аудиту, Киевсовет должен запланировать более 2 млрд гривен в бюджет следующего года, что позволило бы возобновить строительство ныне замороженных 22 комплексов.

Двойной митинг в Киеве

Отметим, что под стенами КГГА собрались еще одни активисты, требовавшие остановить застройку Литературного сквера в Киеве, которую они считают незаконной. Они создали соответствующую петицию на сайте Киевсовета.

Скандал с компанией "Киевгорстрой"

Отметим, что "Киевгорстрой" является крупнейшим девелопером страны, которая приостановила строительные работы жилья с начала полномасштабного вторжения России в Украину якобы из-за отсутствия денег.

Напомним, в сентябре инвесторы "Киевгорстроя" уже собирались на митинг с аналогичными требованиями.

Тем временем во Львове общественная организация построила многоэтажку без необходимых разрешений.