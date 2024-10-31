Атака на Київ 31 жовтня — які наслідки падіння уламків російського БпЛА

У КМВА оприлюднили наслідки нічної атаки на столицю — фото
У ніч проти 31 жовтня російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Падіння уламків дрона було зафіксовано у Подільському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у четвер, 31 жовтня.
Наслідки атаки на Київ 31 жовтня
Внаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва виникла пожежа на відкритій місцевості площею 50 квадратних метрів. Зазначається, що загоряння швидко ліквідували.
Крім того, після влучання уламків у двох житлових будинках та в адміністративній будівлі було пошкоджено вікна.
У міській адміністрації також повідомляли про пошкодження високовольтної лінії електропередач.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, начальник КМВА Сергій Попко заявив, що цієї ночі була 20 повітряна атака російських сил на Київ за жовтень. Силами ППО було знешкоджено всі цілі, які неси загрозу столиці.
Раніше ми писали про те, що у Харкові триває розбір завалів після російського обстрілу 30 жовтня. Ворог влучив по багатоповерхівці у Салтівському районі — загинуло троє людей, ще 35 отримали поранення.
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