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У КМВА оприлюднили наслідки нічної атаки на столицю — фото

31 жовтня 2024 12:44
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Київ 31 жовтня — які наслідки падіння уламків російського БпЛА
Наслідки нічної атаки на Київ 31 жовтня. Фото: КМВА
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У ніч проти 31 жовтня російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Падіння уламків дрона було зафіксовано у Подільському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у четвер, 31 жовтня. 

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Наслідки атаки на Київ 31 жовтня

Внаслідок падіння уламків у Подільському районі Києва виникла пожежа на відкритій місцевості площею 50 квадратних метрів. Зазначається, що загоряння швидко ліквідували. 

атака на Київ 31 жовтня
Наслідки падіння уламків у Києві. Фото: КМВА

Крім того, після влучання уламків у двох житлових будинках та в адміністративній будівлі було пошкоджено вікна. 

розбите вікно
Вікно адмінбудівлі після падіння уламків. Фото: КМВА
удар по Києву 31 жовтня
Розбиті вікна у житловому будинку. Фото: КМВА
Атака на Подільський район Києва
Розбите вікно після падіння уламків російського БпЛА. Фото: КМВА

У міській адміністрації також повідомляли про пошкодження високовольтної лінії електропередач.

зруйнована електррмережа
Пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Фото: КМВА
лінія електропередач
Лінія електропередач, яка обвалилася на дорожню частину. Фото: КМВА

Інформація щодо постраждалих не надходила. 

Нагадаємо, начальник КМВА Сергій Попко заявив, що цієї ночі була 20 повітряна атака російських сил на Київ за жовтень. Силами ППО було знешкоджено всі цілі, які неси загрозу столиці.

Раніше ми писали про те, що у Харкові триває розбір завалів після російського обстрілу 30 жовтня. Ворог влучив по багатоповерхівці у Салтівському районі — загинуло троє людей, ще 35 отримали поранення.

Київ війна в Україні безпілотники дрони КМДА атака

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