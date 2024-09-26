У Києві мітингують інвестори «Укрбуду» та «Київміськбуду»

Мітинг інвесторів в Києві. Фото: скриншот

У Києві під стінами міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів компаній "Київміськбуд" та "Укрбуду". Зібралися ті, хто чекав на квартири, але їхнє житло досі не добудоване.

Про це пишуть міські пабліки у четвер, 26 вересня.

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Мітинг інвесторів в Києві

Інвестори "Укрбуду" та "Київміськбуду" зранку 26 вересня зібралися на сходах будівлі КМДА. Люди приходили пішки й приїздили власним транспортом. Серед учасників — представники ЗСУ та ВПО, які чекали на обіцяне житло, проте їхні осели досі не побудували.

Протест викликаний затягуванням будівництва житлових комплексів, мітингувальники висловлюють обурення щодо бездіяльності столичної влади.

Повідомляється, що Хрещатик перекрито, також планується здійснити автопробіг.

Нагадаємо, керівник ПрАТ "Київміськбуд" Ігор Кушнір подав у відставку після 12 років правління компанією. Серед основних причин Кушнір назвав відсутність підтримки з боку урядовців та непорозуміння зі столичною владою.

Також Новини.LIVE писали, що нещодавно міський голова Києва анонсував запуск Подільсько-Воскресенського мосту за кілька місяців. Йдеться не про повноцінний запуск мосту, а лише невеликих з'їздів та заїздів на нього.