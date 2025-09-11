Відео
Інвестори вийшли на мітинг під КМДА — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:00
Мітинг під КМДА 11 вересня — інвестори вимагають відновити будівництво житла
Мітинг під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Інвестори "Київміськбуду" у четвер, 11 вересня, влаштували мітинг під будівлею Київської міської державної адміністрації. Вони вимагають відновити будівництво житла.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Мітинг під КМДА 11 вересня

Наразі під КМДА триває мирна акція інвесторів, які хочуть розвʼязання проблем із недобудовами "Київміськбуду". Внаслідок мітингу в центрі Києва утворилися затори.

Мітинг у Києві 12 вересня
Плакат біля КМДА. Фото: Новини.LIVE
Інвестори мітингують під КМДА
Мітинг під КМДА. Фото: Новини.LIVE
Акція під КМДА 12 вересня
Учасники акції. Фото: Новини.LIVE
Інвестори влаштували акцію під КМДА 12 вересня
Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE
Акція під будівлею КМДА 11 вересня
Люди з плакатами біля КМДА. Фото: Новини.LIVE
Акція біля КМДА
Мітинг біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру в ухиленні від сплати податків керівнику компанії, що займається ремонтом доріг, мостів та автострад.

Раніше глава Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що мер Віталій Кличко винен в тому, що Київміськрада давно не збиралася на засідання.

Київ мітинг протести КМДА акція будівництво
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
