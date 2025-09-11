Мітинг під КМДА 11 вересня — інвестори вимагають відновити будівництво житла

Інвестори вийшли на мітинг під КМДА — фоторепортаж
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:00
Мітинг під КМДА. Фото: Новини.LIVE
Інвестори "Київміськбуду" у четвер, 11 вересня, влаштували мітинг під будівлею Київської міської державної адміністрації. Вони вимагають відновити будівництво житла.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Мітинг під КМДА 11 вересня
Наразі під КМДА триває мирна акція інвесторів, які хочуть розвʼязання проблем із недобудовами "Київміськбуду". Внаслідок мітингу в центрі Києва утворилися затори.
Нагадаємо, у Києві оголосили підозру в ухиленні від сплати податків керівнику компанії, що займається ремонтом доріг, мостів та автострад.
Раніше глава Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що мер Віталій Кличко винен в тому, що Київміськрада давно не збиралася на засідання.
