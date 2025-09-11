Мітинг під КМДА 11 вересня — інвестори вимагають відновити будівництво житла

Мітинг під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Інвестори "Київміськбуду" у четвер, 11 вересня, влаштували мітинг під будівлею Київської міської державної адміністрації. Вони вимагають відновити будівництво житла.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Мітинг під КМДА 11 вересня

Наразі під КМДА триває мирна акція інвесторів, які хочуть розвʼязання проблем із недобудовами "Київміськбуду". Внаслідок мітингу в центрі Києва утворилися затори.

Плакат біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру в ухиленні від сплати податків керівнику компанії, що займається ремонтом доріг, мостів та автострад.

Раніше глава Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що мер Віталій Кличко винен в тому, що Київміськрада давно не збиралася на засідання.