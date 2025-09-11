У Києві директор дорожньої компанії ухилився від сплати 30 млн грн податків

Ремонт доріг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві керівнику компанії, що займається ремонтом доріг, мостів та автострад, оголошено підозру в ухиленні від сплати податків. Йдеться про суму у понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках підприємство виконувало за договором субпідряду роботи з реконструкції транспортних розв’язок у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Роботи фінансувалися з міського бюджету.

Втім, директор компанії, порушивши вимоги податкового законодавства, не зазначив у податкових деклараціях фактичні надходження коштів за виконані роботи. Внаслідок цього до держбюджету не було сплачено податку на додану вартість на суму понад 30 мільйонів гривень.

Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у Києві регулярно викривають корупційні схеми за участі посадовців КМДА та комунальних підприємств. Так, нещодавно чиновниця КП "Київміськсвітло" допустила переплату у 15 млн гривень за вуличні ліхтарі.

Тим часом Київська міська рада тривалий час не проводить засідань та не обговорює численні проблеми столиці.

Додамо, що депутат Київради Андрій Вітренко наголошував, що мер Віталій Кличко особисто відповідає за корупцію в столиці.