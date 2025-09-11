Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві викрили схему несплати податків під час ремонту доріг

У Києві викрили схему несплати податків під час ремонту доріг

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 13:08
У Києві директор дорожньої компанії ухилився від сплати 30 млн грн податків
Ремонт доріг. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві керівнику компанії, що займається ремонтом доріг, мостів та автострад, оголошено підозру в ухиленні від сплати податків. Йдеться про суму у понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Реклама
Читайте також:

В Києві "наварилися" на ремонті доріг

Слідство встановило, що у 2022–2023 роках підприємство  виконувало за договором субпідряду роботи з реконструкції транспортних розв’язок у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Роботи фінансувалися з міського бюджету.

Втім, директор компанії, порушивши вимоги податкового законодавства, не зазначив у податкових деклараціях фактичні надходження коштів за виконані роботи. Внаслідок цього до держбюджету не було сплачено податку на додану вартість на суму понад 30 мільйонів гривень.

Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у Києві регулярно викривають корупційні схеми за участі посадовців КМДА та комунальних підприємств. Так, нещодавно чиновниця КП "Київміськсвітло" допустила переплату у 15 млн гривень за вуличні ліхтарі

Тим часом Київська міська рада тривалий час не проводить засідань та не обговорює численні проблеми столиці. 

Додамо, що депутат Київради Андрій Вітренко наголошував, що мер Віталій Кличко особисто відповідає за корупцію в столиці.

Київ ремонт податки дороги прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації