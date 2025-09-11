Відео
Головна Київ Голова РДА звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради

Голова РДА звинуватив Кличка у відсутності засідань Київради

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:47
Бахматов сказав, чому не відбуваються засідання Київради
Засідання Київради. Ілюстративне фото: "Вечірній Київ".

Очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов зазначив, що Київська міська рада вже дуже давно не збиралася для проведення засідання. На його думку, у цьому винен міський голова Києва Віталій Кличко.

Про це Максим Бахматов сказав в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Бахматов назвав причину відсутності засідань Київради

Бахматов зазначив, що Київська міська рада не збиралася багато часу, бо її голові Кличку вже все одно.

Зокрема, очільник Деснянської районної державної адміністрації наголосив, що вже давно назріла капітальна перебудова формату роботи КМДА та мерії.

"Я думаю, що назріла капітальна перебудова формату роботи КМДА, мерії тощо. Всі депутати відчувають, що так, як було, вся ця неефективність і корупція не може вже продовжуватися. А як по-новому працювати — вони поки ще не вміють, їм треба пояснити, чим ми й займаємося в Деснянському районі.

У мене відчуття, що голові КМДА вже все одно, що буде відбуватися. Якщо людина хоче, вона виходить, розповідає, публічно збирає фракцію, щось робить тощо. Але ж ми не бачимо цього", — заявив Бахматов.

Нагадаємо, що нещодавно заступниця очільника Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко хотіла зірвати виступ голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова.

Раніше ми інформували, що мер міста Києва Віталій Кличко вчетверте за час повномасштабного вторгнення пішов у відпусту.

