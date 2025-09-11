Митинг под КГГА 11 сентября — инвесторы требуют возобновить строительство жилья

Инвесторы вышли на митинг под КГГА — фоторепортаж
Инвесторы "Киевгорстроя" в четверг, 11 сентября, устроили митинг под зданием Киевской городской государственной администрации. Они требуют возобновить строительство жилья.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Митинг под КГГА 11 сентября
Сейчас под КГГА продолжается мирная акция инвесторов, которые хотят решения проблем с недостроями "Киевгорстроя". В результате митинга в центре Киева образовались пробки.
