Главная Киев Инвесторы вышли на митинг под КГГА — фоторепортаж

Инвесторы вышли на митинг под КГГА — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 14:00
Митинг под КГГА 11 сентября — инвесторы требуют возобновить строительство жилья
Митинг под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Инвесторы "Киевгорстроя" в четверг, 11 сентября, устроили митинг под зданием Киевской городской государственной администрации. Они требуют возобновить строительство жилья.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Митинг под КГГА 11 сентября

Сейчас под КГГА продолжается мирная акция инвесторов, которые хотят решения проблем с недостроями "Киевгорстроя". В результате митинга в центре Киева образовались пробки.

Мітинг у Києві 12 вересня
Плакат возле КГГА. Фото: Новини.LIVE
Інвестори мітингують під КМДА
Митинг под КГГА. Фото: Новини.LIVE
Акція під КМДА 12 вересня
Участники акции. Фото: Новини.LIVE
Інвестори влаштували акцію під КМДА 12 вересня
Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE
Акція під будівлею КМДА 11 вересня
Люди с плакатами возле КГГА. Фото: Новини.LIVE
Акція біля КМДА
Митинг возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов руководителю компании, занимающейся ремонтом дорог, мостов и автострад.

Ранее глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что мэр Виталий Кличко виноват в том, что Киевгорсовет давно не собирался на заседания.

Киев митинг протесты КГГА акция строительство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
