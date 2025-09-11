Митинг под КГГА 11 сентября — инвесторы требуют возобновить строительство жилья

Митинг под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Инвесторы "Киевгорстроя" в четверг, 11 сентября, устроили митинг под зданием Киевской городской государственной администрации. Они требуют возобновить строительство жилья.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Митинг под КГГА 11 сентября

Сейчас под КГГА продолжается мирная акция инвесторов, которые хотят решения проблем с недостроями "Киевгорстроя". В результате митинга в центре Киева образовались пробки.

Плакат возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

