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Інженерний прорахунок, чи недбальство столичної влади: чому Південний міст постійно ремонтують

31 липня 2023 06:56
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Інженерний прорахунок, чи недбальство столичної влади: чому Південний міст постійно ремонтують
Південний міст. Фото: Wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Південний міст потребує дуже частих ремонтів через постійне перетирання шару гідроізоляції. Уся справа в інженерному прорахунку під час проєктування переправи. 

Про це Новини.LIVE повідомив експерт з транспортного планування та моделювання Дмитро Беспалов. 

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Проблема Південного мосту

Як і багато київських мостів, Південний міст був експериментальним. Він масштабний, великий, але технологія в плані конструктивних елементів була новою та неперевіреною. 

Тож, за інформацією експерта, через інженерний прорахунок в мосту постійно перетирається шар гідроізоляції. 

"Міст вібрує, асфальт вібрує, плита вібрує — і гідроізоляція перетирається на пил. Тому раз на якийсь дуже короткий проміжок часу її треба оновлювати. Тобто знімати асфальт, класти нову гідроізоляцію, і потім знову класти асфальт. Це надзвичайно трудомістко і дорого", — розповідає Дмитро Беспалов.  

Вода — найголовніший ворог будь-якої дорожньо-транспортної споруди. Тож аби не допустити руйнувань, необхідно раз за разом поновлювати гідроізоляцію. Оскільки інших рішень наразі немає.

"Як вже з цим тільки не експериментували — інший асфальт клали, гусасфальт, дуже дорогий, щось ще придумували, щоб він не повз, щоб він не перетирав. Не працює", — нарікає транспортний експерт. 

Однією з причин перетирання шару гідроізоляції може бути підвищений трафік, особливо вантажний. 

Вирішити проблему можна спробувати перекривши Південний міст від вантажівок. Дозволити користування ним лише для легкового транспорту.

Але й тут все не так просто, адже це єдиний транзитний міст для вантажного транспорту.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці. Столичний голова не визнає провини київської влади в поганому стані мостів.

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