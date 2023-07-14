"Приводи для маніпуляцій": Кличко прокоментував претензії щодо мостів у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Київський міський голова Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці. За його словами, центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади Києва.

Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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Перевірка мостів у Києві

"Оскільки мета урядовців — швидко підігнати цифри, не розповсюджуючись про обʼєктивну ситуацію, дещо нагадаю і поясню", — пише Кличко.

Міст Патона

За словами столичного мера, цей міст перебуває в аварійному стані. Він нагадав, що два роки тому, за наполяганням уряду, Мінінфраструктури місто передало його для ремонту в проєкт "Велике будівництво". Було важливо, щоб ремонтні роботи розпочалися швидко, адже цей об'єкт є пам'яткою архітектури. Кличко наголосив, що там багато нюансів, які держава здатна вирішити у найкоротші терміни.

Він повідомив, що Київ регулярно обстежує цей міст та здійснює критично важливі ремонтні роботи.

"Що раптом відкрили для себе посадовці, які добре знають, хто зараз насправді відповідальний за оновлення мосту Патона, — незрозуміло", — зазначив мер.

Міст Метро

Кличко наголосив, що цей міст також знаходиться в аварійному стану. Його конструкція за радянських часів була експериментальною. Такий міст залишився лише у Києві.

Він каже, що за оцінками європейських фахівців перебудувати його коштує щонайменше 500 млн євро. До початку повномасштабного вторгнення РФ Київ разом з ЄБРР працювали над проєктом та домовлялися про фінансування. За словами Кличка, наразі проєкти поставлені на паузу.

Київський міський голова розповів, що місто розробляє план першочергових протиаварійних робіт на мосту Метро. Його оновлення повинно розпочатися вже у 2024 році. Кличко також нагадав, що частину цього мостового переходу було оновлено у 2020 році.



"Щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, ми робимо все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають. Попри обшуки, блокування рахунків — тобто спроб зупинити роботи", — пише Кличко.

Усього через річку Дніпро у столиці є вісім мостів. Мер Києва зазначив, що місто наразі проводить ремонтні роботи Північного моста та замінює деформаційні шви на Південному мосту. За його словами, роботи капітального характеру тривають й на п'яти штучних спорудах, а поточні роботи — на шести об'єктах.



Загалом з 2018 по 2022 роки у Києві було здійснено ремонти на 23 мостових спорудах.

Дарницький міст

Кличко пояснив, що цей міст – частина інфраструктури міста, однак він перебуває на балансі Мінінфраструктури. Усі мешканці столиці сподіваються, що його введуть в експлуатацію. За його словами, об'єкт понад 20 років перебуває у незавершеному стані.

"Впродовж кількох років столиця просила передати споруду на баланс міста — щоб мати змогу обслуговувати і добудувати його. Цього так і не відбулося. Нещодавно відкрили зʼїзди з моста, але він, підкреслю, досі залишається обʼєктом незавершеного будівництва, бо в експлуатацію не введений. Немає на цьому мосту також і повноцінних пішохідних тротуарів, велосипедних доріжок", — пише Кличко.

Київський міський голова додав, що якщо держава хоче справді вирішити проблему мостів, то це щоденна робота, а не картинка. Він закликав Державну комісію з перевірки мостових споруд надати обʼєктивну і повну інформацію.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Допис Кличка. Фото: скриншот

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади розташовані в Оболонському районі столиці