Инженерный просчет или халатность столичной власти: почему Южный мост постоянно ремонтируют

Южный мост. Фото: Wikipedia

Южный мост нуждается в очень частых ремонтах из-за постоянного перетирания слоя гидроизоляции. Все дело в инженерном просчете при проектировании переправы.

Об этом Новини.LIVE сообщил эксперт по транспортному планированию и моделированию Дмитрий Беспалов.

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Проблема Южного моста

Как и многие киевские мосты, Южный мост был экспериментальным. Он масштабный, большой, но технология в плане конструктивных элементов была новой и непроверенной.

По информации эксперта, из-за инженерного просчета в мосту постоянно перетирается слой гидроизоляции.

"Мост вибрирует, асфальт вибрирует, плита вибрирует — и гидроизоляция перетирается в пыль. Поэтому раз в какой-то очень короткий промежуток времени ее надо обновлять. То есть снимать асфальт, класть новую гидроизоляцию, и потом снова класть асфальт. Это чрезвычайно трудоемко и дорого", — рассказывает Дмитрий Беспалов.

Вода — самый главный враг любого дорожно-транспортного сооружения. Чтобы не допустить разрушений, необходимо раз за разом возобновлять гидроизоляцию. Поскольку других решений пока нет.

"Как уж с этим только не экспериментировали — другой асфальт клали, гусасфальт, очень дорогой, что-то еще придумывали, чтобы он не перетирался. Не работает", — сетует транспортный эксперт.

Одной из причин перетирания слоя гидроизоляции может быть повышенный трафик, особенно грузовой.

Решить проблему можно попытаться перекрыв Южный мост от грузовиков. Разрешить пользование им только для легкового транспорта.

Но и здесь все не так просто, ведь это единственный транзитный мост для грузового транспорта.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице. Столичный глава не признает вины киевских властей в плохом состоянии мостов.