Юрія Зозулю звільнено зі служби в поліції за власним бажанням, — Білошицький
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що Юрія Зозулю було звільнено зі служби за власним бажанням. За його словами, це було без будь-яких додаткових історій.
Про це Білошицький написав у Facebook.
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"Для того, щоб бурхлива фантазія далі не розвивалась і розставились всі крапки над "і", офіційно повідомляю:
Юрій Зозуля звільнено зі служби в поліції за власним бажанням і без будь-яких додаткових історій, які зараз вигадуються", — зазначив Білошицький.
За його словами, Зозуля — це справжній патрульний поліцейський і офіцер, який багато зробив для служби і свого підрозділу. Він патріот та син України.
Білошицький розповів, що вони разом багато пройшли з честю.
"Але в житті кожної людини наступає момент, коли в силу обставин чи бажання, потрібно змінити вектор в житті. Це саме той випадок. І так, перед тим, як піти, Юра встиг підготувати собі надійну заміну, щоб підрозділ продовжував свій шлях. Юрій залишається вірним принципам патрульної поліції і залишається в нашій команді", — додав Білошицький.
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Також ми писали, що у Києві переселенців з Донецької області підозрюють у вбивстві собаки. Домашню тварину викинули з вікна багатоповерхівки, від отриманих травм вона померла.