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Юрія Зозулю звільнено зі служби в поліції за власним бажанням, — Білошицький

30 березня 2023 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юрій Зозуля
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що Юрія Зозулю було звільнено зі служби за власним бажанням. За його словами, це було без будь-яких додаткових історій.

Про це Білошицький написав у Facebook.

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Деталі

"Для того, щоб бурхлива фантазія далі не розвивалась і розставились всі крапки над "і", офіційно повідомляю:
Юрій Зозуля звільнено зі служби в поліції за власним бажанням і без будь-яких додаткових історій, які зараз вигадуються", — зазначив Білошицький. 

За його словами, Зозуля — це справжній патрульний поліцейський і офіцер, який багато зробив для служби і свого підрозділу. Він патріот та син України. 

Білошицький розповів, що вони разом багато пройшли з честю. 

"Але в житті кожної людини наступає момент, коли в силу обставин чи бажання, потрібно змінити вектор в житті. Це саме той випадок. І так, перед тим, як піти, Юра встиг підготувати собі надійну заміну, щоб підрозділ продовжував свій шлях. Юрій залишається вірним принципам патрульної поліції і залишається в нашій команді", — додав Білошицький.

Юрий Зозуля

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки салют, нехтуючи усіма заборонами. Слідчі повідомили порушники про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі. 

Також ми писали, що у Києві переселенців з Донецької області підозрюють у вбивстві собаки. Домашню тварину викинули з вікна багатоповерхівки, від отриманих травм вона померла.

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