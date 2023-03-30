Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию, — Белошицкий
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что Юрий Зозуля был уволен со службы по собственному желанию. По его словам, это было без каких-либо дополнительных историй.
Об этом Белошицкий написал в Facebook.
-
В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям
-
Украина договаривается об обмене пленными из рф через Турцию, — посол
-
Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна
-
Вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции: причина
-
Никогда не кладите эти продукты в пасхальную корзину: что нужно святить на Пасху
-
Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах
-
Штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о провокации рф: подробности
-
Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов и рассказала, где искать помощь
-
Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут
-
Старый Салтов – год после оккупации
Подробности
"Для того чтобы бурная фантазия дальше не развивалась и расставились все точки над "и", официально сообщаю:
Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию и без каких-либо дополнительных историй, которые сейчас придумываются", — отметил Белошицкий.
По его словам, Зозуля — это настоящий патрульный полицейский и офицер, много сделавший для службы и своего подразделения. Он патриот и сын Украины.
Белошицкий рассказал, что они вместе многое прошли с честью.
"Но в жизни каждого человека наступает момент, когда в силу обстоятельств или желания нужно изменить вектор в жизни. Это именно тот случай. И так, перед тем, как уйти, Юра успел подготовить себе надежную замену, чтобы подразделение продолжало свой путь. Юрий остается верным принципам патрульной полиции и остается в нашей команде", — добавил Белошицкий.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, который запустил во дворе многоэтажки салют, пренебрегая всеми запретами. Следователи сообщили нарушители о подозрении. Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.
Также мы писали, что в Киеве переселенцы из Донецкой области подозреваются в убийстве собаки. Домашнее животное выбросили из окна многоэтажки, от полученных травм она скончалась.