Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию, — Белошицкий

Юрий Зозуля

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что Юрий Зозуля был уволен со службы по собственному желанию. По его словам, это было без каких-либо дополнительных историй.

Об этом Белошицкий написал в Facebook.

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"Для того чтобы бурная фантазия дальше не развивалась и расставились все точки над "и", официально сообщаю:

Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию и без каких-либо дополнительных историй, которые сейчас придумываются", — отметил Белошицкий.

По его словам, Зозуля — это настоящий патрульный полицейский и офицер, много сделавший для службы и своего подразделения. Он патриот и сын Украины.

Белошицкий рассказал, что они вместе многое прошли с честью.

"Но в жизни каждого человека наступает момент, когда в силу обстоятельств или желания нужно изменить вектор в жизни. Это именно тот случай. И так, перед тем, как уйти, Юра успел подготовить себе надежную замену, чтобы подразделение продолжало свой путь. Юрий остается верным принципам патрульной полиции и остается в нашей команде", — добавил Белошицкий.

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