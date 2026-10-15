Дмитро Калько про виступ Кличка в Раді та відповідальність за енергетику Києва

Енергетики. Фото: ДТЕК

Член громадської ради КМВА, адвокат і правозахисник Дмитро Калько 15 жовтня прокоментував виступ мера Києва Віталія Кличка у Верховній Раді щодо енергетичної ситуації в столиці. На думку експерта, якщо очільник міста не має достатніх повноважень, щоб повноцінно звітувати про ситуацію та відповідати на запитання депутатів, необхідно визначити іншу посадову особу, з якої можна буде вимагати конкретних результатів.

Про це стало відомо з виступу правозахисника в ефірі програми "Київський час", передає Новини.LIVE.

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Калько пояснив, чому під час воєнного стану важлива персональна відповідальність

Правозахисник критично оцінив сам формат виступу Кличка, зауваживши, що депутати, за їхніми словами, не мали можливості поставити всі необхідні запитання. Через це залишається незрозумілим, якою була практична мета запрошення міського голови до парламенту.



Він також висловився за зміни до законодавства на період воєнного стану. За словами адвоката, управління державою під час війни потребує професійного підходу та чіткого розподілу відповідальності. На його переконання, ситуація, коли рішення ухвалюють колегіально, ускладнює можливість встановити, хто саме відповідає за проблеми та має їх розв'язувати.

Цей принцип Калько вважає особливо важливим у контексті підготовки столиці до зими та забезпечення її енергетичної стійкості. Якщо міський голова не може звітувати з певних питань у необхідному обсязі, має бути визначена конкретна посадова особа, яка володіє відповідними повноваженнями та нестиме персональну відповідальність за результат.

"Для мене як для юриста і для мого клієнта, громадянина, важливо прийти, знайти крайнього, знайти спосіб захисту. Має бути єдиний кабінет і єдина посадова особа, яка несе конкретну відповідальність", — наголосив правозахисник.

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Окремо Калько розкритикував систему взаємодії місцевого самоврядування та державної влади в Києві. Він вважає, що нинішня модель управління столицею створює проблему з визначенням відповідальних за рішення, особливо в умовах воєнного стану.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня народний депутат Юрій Камельчук заявив, що Верховна Рада може змінити систему управління Києвом або ухвалити рішення щодо міської влади, якщо для цього буде достатня спільна політична воля. Водночас парламентар припустив, що засідання ВР, куди запросили Кличка для звіту щодо підготовки столиці до зими, не матиме для мера негайних наслідків.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня Віталій Кличко під час виступу у ВР заявив, що від початку 2026 року російські війська завдали майже 50 ударів по енергетичній інфраструктурі Києва. За словами мера, пошкодження енергетичних об’єктів створюють ризики для постачання тепла й електроенергії, водопостачання та роботи міського транспорту, водночас пошкоджене обладнання відновлюють, а енергетичну інфраструктуру готують до подальших атак.