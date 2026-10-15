Дмитрий Калько о выступлении Кличко в Раде и ответственности за энергетику Киева

Энергетики. Фото: ДТЭК

Член общественного совета КМВА, адвокат и правозащитник Дмитрий Калько 15 октября прокомментировал выступление мэра Киева Виталия Кличко в Верховной Раде по поводу энергетической ситуации в столице. По мнению эксперта, если глава города не обладает достаточными полномочиями, чтобы полноценно отчитываться о ситуации и отвечать на вопросы депутатов, необходимо определить другое должностное лицо, от которого можно будет требовать конкретных результатов.

Об этом стало известно с выступления правозащитника в эфире программы "Київський час", передает Новини.LIVE.

Реклама

Калько объяснил, почему во время военного положения важна личная ответственность

Правозащитник критически оценил сам формат выступления Кличко, отметив, что депутаты, по их словам, не имели возможности задать все необходимые вопросы. Из-за этого остается непонятным, в чем заключалась практическая цель приглашения мэра в парламент.



Он также высказался за изменения в законодательстве на период военного положения. По словам адвоката, управление государством во время войны требует профессионального подхода и четкого распределения ответственности. По его убеждению, ситуация, когда решения принимаются коллегиально, затрудняет установление того, кто именно несет ответственность за проблемы и должен их решать.

Этот принцип Калько считает особенно важным в контексте подготовки столицы к зиме и обеспечения ее энергетической устойчивости. Если городской голова не может отчитываться по определенным вопросам в необходимом объеме, должно быть определено конкретное должностное лицо, обладающее соответствующими полномочиями и несущее персональную ответственность за результат.

"Для меня как для юриста и для моего клиента, гражданина, важно прийти, найти ответственного, найти способ защиты. Должен быть единый кабинет и единое должностное лицо, которое несет конкретную ответственность", — подчеркнул правозащитник.

Читайте также:

Отдельно Калько раскритиковал систему взаимодействия местного самоуправления и государственной власти в Киеве. Он считает, что нынешняя модель управления столицей создает проблему с определением лиц, ответственных за принятие решений, особенно в условиях военного положения.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября народный депутат Юрий Камельчук заявил, что Верховная Рада может изменить систему управления Киевом или принять решение в отношении городских властей, если для этого будет достаточная общая политическая воля. В то же время парламентарий предположил, что заседание ВР, куда пригласили Кличко для отчета по подготовке столицы к зиме, не будет иметь для мэра немедленных последствий.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября Виталий Кличко во время выступления в ВР заявил, что с начала 2026 года российские войска нанесли почти 50 ударов по энергетической инфраструктуре Киева. По словам мэра, повреждения энергетических объектов создают риски для снабжения теплом и электроэнергией, водоснабжения и работы городского транспорта, при этом поврежденное оборудование восстанавливают, а энергетическую инфраструктуру готовят к дальнейшим атакам.