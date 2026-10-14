Камельчук допустив усунення Кличка в Києві та перехід до військової адміністрації

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що парламент може дати політичну оцінку підготовці Києва до захисту та змінити систему управління столицею, якщо для цього буде достатня спільна політична воля. Водночас найближче засідання Верховної Ради навряд чи матиме негайні наслідки для мера Віталія Кличка.

Про це Камельчук заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Чи може Верховна Рада змінити владу в Києві

За словами Камельчука, Верховна Рада як законодавчий орган може ухвалити відповідне рішення на рівні закону або постанови. Однак для цього необхідна спільна політична воля.

"Політична оцінка може бути, як законодавчий орган Верховна Рада, в принципі, може все на рівні закону вирішити, закон чи постанова, і однозначно може змінити владу в Києві, якщо на це буде достатня спільна політична воля", — заявив нардеп.

Водночас він зазначив, що найближче засідання парламенту навряд чи призведе до негайних змін для очільника столиці.

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"Але завтрашній день навряд чи щось вирішить, тому Кличку прямо завтра [сьогодні, 14 жовтня — Ред.] не варто чогось боятися", — сказав Камельчук.

Нагадаємо, у вівторок, 13 жовтня Верховна Рада підтримала пропозицію народної депутатки Мар’яни Безуглої запросити мера Києва Віталія Кличка до парламенту для пояснень щодо підготовки столиці до зими в умовах війни. За відповідну ініціативу проголосував 151 народний депутат.

Які наслідки може мати справа щодо укриттів у Києві

Окремо нардеп прокоментував дії прокуратури щодо укриттів у столиці. Він висловив здивування тим, що питання відповідальності за їхню відсутність порушили лише зараз.

"А щодо звинувачень прокуратури по невстановленню укритів, насправді дивно трошки від прокуратури це чути, тому що вони мали б цю справу відкрити і звинуватити в 2022 році, як мінімум, а в 2014-му по тих прикордоннях, де бойові дії тривали на сході. Це треба було робити по відношенню до будь-якого мера чи до керівника будь-якої адміністрації", — зазначив Камельчук.

Камельчук припустив, що подальші правові наслідки залежатимуть від рішення суду. Серед можливих сценаріїв він назвав зміну системи управління столицею, зокрема перехід до військово-цивільної адміністрації.

"Може бути усунення. Усунення спочатку рішенням суду за бездіяльність, Верховна Рада потім може змінити, скажімо так, порядок управління відповідно на те, що ви згадали, на військову цивільну адміністрацію" — сказав народний депутат, коментуючи можливий розвиток подій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що народна депутатка Ірина Никорак розкритикувала столичну владу через недостатню кількість укриттів у Києві. Вона звернула увагу на те, що в місті продовжують фінансувати парки, сквери та ремонт доріг, тоді як питання безпеки населення залишається невирішеним.

Також Новини.LIVE писали, що в Києві досі не встановили понад 100 мобільних укриттів. Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп пояснила, що районні адміністрації підготували перелік місць для розміщення захисних споруд, однак міська влада не виділила необхідного фінансування. Через це реалізація проєкту не розпочалася.