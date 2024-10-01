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У МОЗ назвали суму, яку держава виділила на відбудову Охматдиту

1 жовтня 2024 13:24
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Відбудова Охматдиту — скільки коштів виділила держава
Наслідки влучання у лікарню "Охматдит" 8 липня. Фото: НДСЛ Охматдит
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

За даними Міністерства охорони здоров'я, держава виділила 100 млн грн на відновлення "Охматдиту" після ворожої атаки 8 липня. Також лікарня отримала фінансову підтримку від міжнародних партнерів та благодійних організацій.

Про це повідомив держсекретар МОЗ Дмитро Слободянюк на запитання кореспондентки Новини.LIVE.

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Слободянюк заявив, що уряд України виділив значні кошти на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" після ворожої атаки, яка сталася 8 липня поточного року. 

Зокрема, урядом було виділено 100 млн грн із резервного фонду. Крім того, на казначейський рахунок лікарні надійшли внески у розмірі 330 млн грн.

Держсекретар МОЗ також зазначив, що на рахунку UNITED24 у Нацбанку зберігаються кошти, які збирали українці через платформу Monobank. Проте точну суму він не уточнив.

Удар по "Охматдиту" — що відомо

Вранці 8 липня російські війська завдали ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві. Того дня лікарі робили крапельниці хворим дітям просто на вулиці. 

Внаслідок атаки по дитячому медичному закладу було сильно пошкоджено корпуси медзакладу, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Ми писали про те, що Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови "Охматдиту". 

Своєю чергою, Литва теж оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.

Благодійна організація "Благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство"", який зібрав майже 400 млн грн для "Охматдиту", зволікає з перерахуванням коштів.

держбюджет МОЗ Київ гроші будівництво Охматдит

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