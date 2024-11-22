Художница Зоя Север разрисовала укрытие в Охматдете

Дети в убежище. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В больнице "Охматдет" в Киеве устроили творческий день. Художница из Израиля посетила заведение и помогла разрисовать укрытие в учреждении.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Разрисованное укрытие в Охматдете

Израильская художница Зоя Север помогает малышам не терять надежду во время войны Основатель фонда "Объединенные люди планеты", при поддержке израильского посольства, посещает детские больницы и школы по всей Украине и вместе с детьми создает стенописи.

Дети в обновленном укрытии. Фото: Новини.LIVE

Дети в укрытии. Фото: Фото: Новини.LIVE

Дети с врученными грамотами. Фото: Новини.LIVE

В этот раз художница Зоя Север посетила укрытие в "Охматдете", где организовали творческий день. Дети приняли участие в создании картины и получили грамоту.

Напомним, глава Совета по восстановлению Инна Иваненко ответила, в каком состоянии подготовка "Охматдета" к зиме после разрушительной российской атаки.

Также медицинский директор НДСЛ "Охматдет" Сергей Чернышук назвал сумму ущерба поврежденного оборудования в больнице в результате обстрела.

А в Министерстве здравоохранения Украины сказали, сколько государство выделило средств на восстановление разрушенного россиянами корпуса "Охматдет".