Відновлення Охматдиту — оголошення результатів тендеру

Пошкоджена будівля "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Українцям мають озвучити результати тендеру на відновлення київської дитяча лікарня "Охматдит", а саме термінів з ремонту приміщення на зимовий період. Водночас у лікарні порахували, скільки грошей треба на відновлення обладнання.

Деталі Новини.LIVE розповів медичний директор НДСЛ "Охматдит" Сергій Чернишук.

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— Що з тендером на відновлення на цьому етапі?

— Зараз активна і головна задача — це підготуватися до зими. Думаю, що сьогодні (16 жовтня. — Ред.) вже буде офіційна новина щодо результатів тендерів. Принаймні так очікується. В найближчі дні роботи з підготовки основного корпусу до осінньо-зимового періоду розпочнуться.

— Як багато обладнання втратила лікарня?

— Попередня сума пошкодженого обладнання, яке потребує заміни, понад 100 млн грн. Але треба зауважити, що частина виявлення пошкоджень обладнання відбувається згодом. Бо деякі апарати не мали візуально пошкоджень, але мали пошкодження всередині.

Щодо відновлення цього обладнання, то досить багато позадержавних організацій висловили бажання допомогти лікарні, тому я сподіваюся, що ми зможемо це зробити, не використовуючи державні кошти.

Медичний директор НДСЛ "Охматдит" Сергій Чернишук. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

— З моменту 8 липня чи посилилась допомога закордонних партнерів ?

— Частина наших пацієнтів висловили бажання продовжити лікування за кордоном. Таких пацієнтів декілька десятків, тим не менше таку допомогу в європейських клініках вони отримали.

Нагадаємо, київська дитяча лікарня "Охматдит", яка була пошкоджена під час російської атаки 8 липня, оголосила тендер на збереження будівлі на зимовий період. Першочергові протиаварійні роботи планують завершити до 15 листопада.