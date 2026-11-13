Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что проект строительства туннелей под Днепром не продвигается, несмотря на готовность американской стороны присоединиться к его реализации и привлечь финансирование. Нардеп обвинил министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николая Калашника в торможении инициативы и призвал Службу безопасности Украины проверить его решения.

Об этом Александр Качура заявил в эфире День.LIVE.

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Почему Качура обвинил Калашника в торможении проекта

По словам народного депутата, после совещания с представителями американской корпорации, имеющей опыт строительства туннелей, прошло уже более месяца, однако он не видит никакого прогресса в реализации проекта.

Качура рассказал, что во время часа вопросов к правительству обратился к Николаю Калашнику с вопросом о дальнейших шагах в отношении туннелей. Однако, по словам депутата, министр вместо этого начал говорить о строительстве новых мостов.

"То есть то, что у меня было подозрением из моих источников, изнутри министерства, он подтвердил сегодня публично", — заявил Качура.

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Нардеп предположил, что сосредоточение внимания на строительстве мостов вместо туннелей может создать риски для логистики левобережной части Украины.

Качура призвал СБУ проверить решение Калашника

Депутат назвал ситуацию возможной государственной изменой и призвал Службу безопасности Украины рассмотреть действия чиновников.

"Мне кажется, что это не меньше, чем государственная измена. Это, я думаю, должна рассмотреть Служба безопасности Украины и все остальные. Вопрос в том, почему они действуют вопреки интересам страны", — сказал он.

Качура также подчеркнул, что американская сторона готова привлечь средства через американский банк для реализации проекта. По его словам, предварительные договоренности о финансировании уже обсуждались во время совместного совещания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Александр Качура требовал отставки Николая Калашника из-за срыва строительства защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. По словам нардепа, ответственность за невыполнение работ должны нести не только подрядчики, но и организаторы строительства. Он также выступил за уголовную ответственность за возможные хищения средств.

Также Новини.LIVE писали, что бывший заместитель министра Руслан Олейник назвал Калашника ответственным за строительство 26 защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. По его словам, заключить договоры без согласования с тогдашним главой Киевской ОГА было невозможно. Сам Олийник заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и парламентской следственной комиссией