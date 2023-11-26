Кадри з фільму жахів — киянка показала, який має вигляд одне з укриттів Києва

Одне з київських укриттів, що перебуває в непридатному для використання стані. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

Мережею ширяться кадри одного з київських укриттів, в якому небезпечніше перебувати, ніж на вулиці під час повітряної тривоги. В сховищі міститься непотріб та панує антисанітарія.

Відповідні фото оприлюднила журналістка Аліна Стрижак у Facebook.

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Так, із фото видно, що приміщення перебуває в просто жахливому стані та є непридатним для використання. Жінка його помітила якраз, коли шукала прихисток під час атаки на Київ. Як виявилося, укриття в її будинку було зачинене, то вона подалася до сусіднього, вигляд якого жахає.

Одне з київських укриттів, що перебуває в непридатному для використання стані. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

"Побігли в укриття біля дому. Сяке-таке, поганеньке, два роки відчинене, тепер воно виявилося зачиненим. Побігли в сусіднє", — розповіла Аліна Стрижак.

Одне з київських укриттів, що перебуває в непридатному для використання стані. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

Як відомо, така безвідповідальність до місця, яке має гарантувати людям безпеку, може призвести до найгіршого у випадку, коли шукаєш прихистку, а знаходиш іще одне випробування. Такі аварійні приміщення є загрозою життю та здоров'ю людей.

Одне з київських укриттів, що перебуває в непридатному для використання стані. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

Місце, куди потрапила Аліна, абсолютно пусте — ніде пересидіти тривогу. Тут можна глянути хіба що на старі дерев'яні дошки з іржавими цвяхами.

Одне з київських укриттів, що перебуває в непридатному для використання стані. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

Нагадаємо, що кияни масово скаржаться на замкнені укриття під час повітряної тривоги. Як виявилося, деякі укриття відремонтовані, але коли треба — вони закриті.

Також ми писали що Київська міська прокуратура через суд вимагає зобов'язати балансоутримувача привести у належний стан укриття в центрі міста. Приміщення в аварійному стані та не готове для використання за призначенням.