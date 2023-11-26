Кадры из фильма ужасов — киевлянка показала, как выглядит одно из укрытий Киева
По сети ходят кадры одного из киевских укрытий, в котором опаснее находиться, чем на улице во время воздушной тревоги. В хранилище содержится хлам и господствует антисанитария.
Соответствующие фото обнародовала журналистка Алина Стрижак в Facebook.
Как выглядит одно из укрытий Киева, непригодных к использованию
Так, с фото видно, что помещение находится в просто ужасном состоянии и непригодно для использования. Женщина его заметила как раз, когда искала убежища во время атаки на Киев. Как оказалось, укрытие в ее доме было закрыто, то она направилась к соседнему, вид которого ужасает.
"Побежали в укрытие возле дома. Кое-какое, плохонькое, два года открытое, теперь оно оказалось закрытым. Побежали в соседнее", — рассказала Алина Стрижак.
Как известно, такая безответственность к месту, которое должно обеспечить людям безопасность, может привести к худшему в случае, когда ищешь убежище, а находишь еще одно испытание. Такие аварийные помещения представляют угрозу жизни и здоровью людей.
Место, куда попала Алина, совершенно пусто — негде пересидеть тревогу. Здесь можно глянуть разве что на старые деревянные доски со ржавыми гвоздями.
Напомним, что киевляне массово жалуются на запертые укрытия во время воздушной тревоги. Как оказалось, некоторые укрытия отремонтированы, но когда нужно — они закрыты.
Также мы писали, что Киевская городская прокуратура через суд требует обязать балансодержателя привести в надлежащее состояние укрытия в центре города. Помещение в аварийном состоянии и не готово к использованию по назначению.
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