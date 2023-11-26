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Кадры из фильма ужасов — киевлянка показала, как выглядит одно из укрытий Киева

26 ноября 2023 05:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кадры из фильма ужасов — киевлянка показала, как выглядит одно из укрытий Киева
Одно из киевских укрытий находится в непригодном для использования состоянии. Фото: facebook.com/alina.stryzhak
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По сети ходят кадры одного из киевских укрытий, в котором опаснее находиться, чем на улице во время воздушной тревоги. В хранилище содержится хлам и господствует антисанитария.

Соответствующие фото обнародовала журналистка Алина Стрижак в Facebook.

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Как выглядит одно из укрытий Киева, непригодных к использованию

Так, с фото видно, что помещение находится в просто ужасном состоянии и непригодно для использования. Женщина его заметила как раз, когда искала убежища во время атаки на Киев. Как оказалось, укрытие в ее доме было закрыто, то она направилась к соседнему, вид которого ужасает.

Одно из киевских укрытий, которое находится в непригодном для использования состоянии
Одно из киевских укрытий находится в непригодном для использования состоянии. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

"Побежали в укрытие возле дома. Кое-какое, плохонькое, два года открытое, теперь оно оказалось закрытым. Побежали в соседнее", — рассказала Алина Стрижак.

Одно из киевских укрытий, которое находится в непригодном для использования состоянии
Одно из киевских укрытий находится в непригодном для использования состоянии. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

Как известно, такая безответственность к месту, которое должно обеспечить людям безопасность, может привести к худшему в случае, когда ищешь убежище, а находишь еще одно испытание. Такие аварийные помещения представляют угрозу жизни и здоровью людей.

Одно из киевских укрытий находится в непригодном для использования состоянии. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

Место, куда попала Алина, совершенно пусто — негде пересидеть тревогу. Здесь можно глянуть разве что на старые деревянные доски со ржавыми гвоздями.

Одно из киевских укрытий, которое находится в непригодном для использования состоянии
Одно из киевских укрытий находится в непригодном для использования состоянии. Фото: facebook.com/alina.stryzhak

Напомним, что киевляне массово жалуются на запертые укрытия во время воздушной тревоги. Как оказалось, некоторые укрытия отремонтированы, но когда нужно — они закрыты.

Также мы писали, что Киевская городская прокуратура через суд требует обязать балансодержателя привести в надлежащее состояние укрытия в центре города. Помещение в аварийном состоянии и не готово к использованию по назначению.

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