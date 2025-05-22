Виставка ГУР МО України до Дня Героїв — кадри з життя бійців

Кадри з життя сучасних героїв — у Києві відкрилася виставка ГУР
У Києві 22 травня відкрилась фотовиставка Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона присвячена до Дня Героїв.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Фотовиставка ГУР МО у Києві 22 травня
Сьогодні у Києві відкрилася виставка до Дня Героїв. На ній представлені реальні кадри з життя сучасних українських героїв — спецпризначенців ГУР МОУ, які щодня виконують найскладніші бойові завдання, ризикуючи життям заради свободи та безпеки України.
Нагадаємо, 21 травня у Києві відкрилася фотовиставка Ліберових "Останній рік". Фотографи хочуть показати цими світлинами, як змінилась сучасна війна.
А 9 травня у Києві відкрилася виставка про військовополонених. Вона мала назва "Оглушлива тиша".
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