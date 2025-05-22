Виставка ГУР МО України до Дня Героїв — кадри з життя бійців

Виставка ГУР МО до Дня героїв. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві 22 травня відкрилась фотовиставка Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона присвячена до Дня Героїв.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Фотовиставка ГУР МО у Києві 22 травня

Сьогодні у Києві відкрилася виставка до Дня Героїв. На ній представлені реальні кадри з життя сучасних українських героїв — спецпризначенців ГУР МОУ, які щодня виконують найскладніші бойові завдання, ризикуючи життям заради свободи та безпеки України.

Фотовиставка ГУР МО у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Фотовиставка ГУР МО у Києві до Дня Героїв. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Спецпризначенці ГУР на виставці у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Відкриття виставки ГУР МО 22 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Виставка до Дня Героїв у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Фотовиставка до Дня Героїв у Києві 22 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нагадаємо, 21 травня у Києві відкрилася фотовиставка Ліберових "Останній рік". Фотографи хочуть показати цими світлинами, як змінилась сучасна війна.

А 9 травня у Києві відкрилася виставка про військовополонених. Вона мала назва "Оглушлива тиша".