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Кадри з життя сучасних героїв — у Києві відкрилася виставка ГУР

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Дата публікації: 22 травня 2025 18:06
Виставка ГУР МО України до Дня Героїв — кадри з життя бійців
Виставка ГУР МО до Дня героїв. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві 22 травня відкрилась фотовиставка Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона присвячена до Дня Героїв.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE. 

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Фотовиставка ГУР МО у Києві 22 травня

Сьогодні у Києві відкрилася виставка до Дня Героїв. На ній представлені реальні кадри з життя сучасних українських героїв — спецпризначенців ГУР МОУ, які щодня виконують найскладніші бойові завдання, ризикуючи життям заради свободи та безпеки України.

Фотовиставка ГУР МО у Києві 22 травня
Фотовиставка ГУР МО у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 
Фотовиставка ГУР МО до Дня Героїв
Фотовиставка ГУР МО у Києві до Дня Героїв. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 
Виставка ГУР МО у Києві
Спецпризначенці ГУР на виставці у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 
Виставка ГУР МО у Києві 22 травня
Відкриття виставки ГУР МО 22 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 
Фотовиставка до Дня Героїв у Києві
Виставка до Дня Героїв у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 
Виставка ГУР МО до Дня Героїв у Києві
Фотовиставка до Дня Героїв у Києві 22 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 

Нагадаємо, 21 травня у Києві відкрилася фотовиставка Ліберових "Останній рік". Фотографи хочуть показати цими світлинами, як змінилась сучасна війна.

А 9 травня у Києві відкрилася виставка про військовополонених. Вона мала назва "Оглушлива тиша". 

виставки військові війна в Україні ГУР фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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