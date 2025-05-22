Выставка ГУР МО Украины ко Дню Героев — кадры из жизни бойцов

Выставка ГУР МО ко Дню героев. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве 22 мая открылась фотовыставка Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она посвящена ко Дню Героев.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Фотовыставка ГУР МО в Киеве 22 мая

Сегодня в Киеве открылась выставка ко Дню Героев. На ней представлены реальные кадры из жизни современных украинских героев — спецназовцев ГУР МОУ, которые ежедневно выполняют самые сложные боевые задачи, рискуя жизнью ради свободы и безопасности Украины.

Фотовыставка ГУР МО в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Фотовыставка ГУР МО в Киеве ко Дню Героев. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Спецназовцы ГУР на выставке в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Открытие выставки ГУР МО 22 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Выставка ко Дню Героев в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Фотовыставка ко Дню Героев в Киеве 22 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, 21 мая в Киеве открылась фотовыставка Либеровых "Останній рік". Фотографы хотят показать этими фотографиями, как изменилась современная война.

А 9 мая в Киеве открылась выставка о военнопленных. Она называлась "Оглушительная тишина".