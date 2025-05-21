Фотовиставка Останній рік відкрилась у Києві 21 травня — деталі

Фотовиставка Костянтина та Владислави Ліберових. Фото: Новини.LIVE

У Києві 21 травня відкрилася документальна виставка "Останній рік" відомих українських фотографів Владислави та Костянтина Ліберових, яка присвячена війні. Вона триватиме до 25 травня у просторі MacPaw Space.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Фотовиставка "Останній рік" у Києві

Фотографи Ліберові хочуть показати цією виставкою, як змінилась сучасна війна. Вона присвячена усіх, хто захищав та захищає Україну.

Фотовиставка "Останній рік" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Фотовиставка Ліберових "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотовиставка "Останній рік" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Фотовиставка "Останній рік" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Фотовиставка у Києві "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Світлини на фотовиставці "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотовиставка "Останній рік" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Дівчина на виставці "Останній рік". Фото: Новини.LIVE

Фотовиставка "Останній рік" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Серія світлин, які присутні на виставці, були зняті у прифронтових містах та на фронті у 2024-2025 роках.

Крім того, сестра Владислави Ліберової, Поліна Литвиненко, розповіла, що головна ідея проєкту — показати, як війна "увійшла у темряву", але ми все одно намагаємося знайти у ній світло.

Також відомо, що під час відкриття відбувся благодійний аукціон. Небайдужі могли отримати роботи з підписами голови СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова всього за 300 гривень.

Нагадаємо, 13 травня у центрі Києва відкрилась експозиція "Все заради Криму". Вона була присвячена до Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.

А 9 травня у Києві відкрилася виставка про військовополонених. Вона мала назва "Оглушлива тиша".