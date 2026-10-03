Микола Калашник: у Києві готують резервні переправи через Дніпро

Міністр інфраструктури України Микола Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив, що у Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. Підготовчі роботи вже тривають, а в перспективі у столиці також розглядають можливість спорудження тунелю під річкою.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів Микола Калашник, інформує Новини.LIVE.

Реклама

У Києві будуватимуть понтонні переправи

За словами Калашника, одним із швидких варіантів сполучення між лівим і правим берегами у разі пошкодження мостів є насипні дамби з понтонними переправами.

"Невідкладні рішення — це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", — розповів Калашник.

За його словами, будівництво таких переправ може тривати до трьох місяців. Конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів.

Читайте також:

"Зараз тривають підготовчі роботи, і найближчим часом розпочнуться будівельні. Буде залучення всієї інфраструктури для того, щоб відсоток прохідності був максимальним. У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів мости між лівим і правим берегами протягом доби. І задача — зберегти цю пропускну здатність. Тому визначені відповідно локації, де буде розпочато будівництво", — сказав Калашник.

Локації для будівництва вже визначили. Такі роботи планують проводити не лише в Києві та на Дніпрі, а й в інших регіонах України.

У перспективі можуть спорудити тунель

Окрім понтонних переправ, у Міністерстві розглядають будівництво швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та тунелю під Дніпром.

За словами Калашника, такі масштабні проєкти можуть коштувати десятки мільярдів гривень. Для їх реалізації планують шукати інвестиції, донорів та міжнародних партнерів.

"Зараз ми можемо розпочати шукати інвестиції, шукати донорів, шукати міжнародних партнерів і реалізовувати те, що має забезпечити сполучення лівого і правого берегу… Є розрахунки — це десятки мільярдів гривень, а іноді, коли величезні інфраструктурні об'єкти, — сотні. Тому дозволити це зараз немає фінансової можливості. Але є задача знайти такий ресурс", — сказав Калашник.

Мости залишаються головним пріоритетом

Водночас головним завданням залишається збереження наявних мостів та недопущення їх руйнування. Калашник зазначив, що для цього залучили максимальну кількість техніки.

"Зрозуміло, що є запас міцності в кожного [мосту - ред.]. І наша перша задача — забезпечити захист з неба, чим ми займаємося відповідно з військовими. Тобто перша черга — не допустити враження. Друга частина — забезпечити захист. Третя — швидке відновлення. І четверте — прийняти рішення щодо альтернативних резервних переправ, тобто будівництво нових об'єктів мостової альтернативної інфраструктури", — додав Калашник.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в Києві оновили правила проїзду мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Зокрема, на Північному, Дарницькому мостах, мостах Метро та Патона рух під час тривоги не обмежують.

Також Новини.LIVE писав про російський удар по Північному мосту в Києві 3 жовтня. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, а дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа зазнали пошкоджень.