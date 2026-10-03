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Главная Киев Калашник: в Киеве готовят запасные переправы через Днепр

Калашник: в Киеве готовят запасные переправы через Днепр

Ua ru
3 октября 2026 19:39
Николай Калашник: в Киеве готовят запасные переправы через Днепр
Министр инфраструктуры Украины Николай Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник заявил, что в Киеве планируют начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Подготовительные работы уже ведутся, а в перспективе в столице также рассматривается возможность строительства туннеля под рекой.

Об этом в интервью Суспільному рассказал Николай Калашник, сообщает Новини.LIVE.

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В Киеве будут строить понтонные переправы

По словам Калашника, одним из быстрых вариантов сообщения между левым и правым берегами в случае повреждения мостов являются насыпные дамбы с понтонными переправами.

"Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом их критичности. Город самостоятельно этим не занимался, поэтому сейчас принято решение, что этим займутся министерство, Агентство восстановления, военные совместно с столичными властями", — рассказал Калашник.

По его словам, строительство таких переправ может длиться до трёх месяцев. Конструкции должны обеспечить как минимум половину пропускной способности существующих мостов.

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"Сейчас ведутся подготовительные работы, и в ближайшее время начнутся строительные. Будет задействована вся инфраструктура для того, чтобы пропускная способность была максимальной. У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают мосты между левым и правым берегами в течение суток. И задача — сохранить эту пропускную способность. Поэтому определены соответствующие места, где начнется строительство", — сказал Калашник.

Места для строительства уже определены. Такие работы планируется проводить не только в Киеве и на Днепре, но и в других регионах Украины.

В перспективе может быть построен туннель

Помимо понтонных переправ, в министерстве рассматривают возможность строительства быстровозводимых бетонных конструкций и туннеля под Днепром.

По словам Калашника, такие масштабные проекты могут обойтись в десятки миллиардов гривен. Для их реализации планируется привлекать инвестиции, доноров и международных партнеров.

"Сейчас мы можем начать поиск инвестиций, доноров и международных партнеров и реализовывать то, что должно обеспечить сообщение между левым и правым берегами… Есть расчеты — это десятки миллиардов гривен, а иногда, когда речь идет об огромных инфраструктурных объектах, — сотни. Поэтому позволить себе это сейчас нет финансовой возможности. Но стоит задача найти такой ресурс", — сказал Калашник.

Мосты остаются главным приоритетом

В то же время главной задачей остается сохранение имеющихся мостов и недопущение их разрушения. Калашник отметил, что для этого задействовали максимальное количество техники.

"Понятно, что у каждого [моста — ред.] есть запас прочности. И наша первая задача — обеспечить защиту с воздуха, чем мы занимаемся совместно с военными. То есть первая очередь — не допустить поражения. Вторая часть — обеспечить защиту. Третья — быстрое восстановление. И четвертая — принять решение об альтернативных резервных переправах, то есть строительство новых объектов альтернативной мостовой инфраструктуры", — добавил Калашник.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Киеве обновили правила проезда по мостам через Днепр во время воздушной тревоги. В частности, на Северном, Дарницком мостах, мостах "Метро" и Патона движение во время тревоги не ограничивают.

Также Новини.LIVE писал о российском ударе по Северному мосту в Киеве 3 октября. В результате атаки пострадали два человека, а дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть получили повреждения.

Киев мост река Днепр атака России на Украину Николай Калашник
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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