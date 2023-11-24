Калюжі і величезні ями — коли влада Києва візьметься за вулицю на Русанівських садах

Русанівські сади у Києві. Фото: kiev.informator.ua

У Києві вже 30 років будують Подільсько-Воскресенський міст. У 2022 році на будівництво вже виділили кошти з місцевого бюджету, проте дороги до моста в жахливому стані. Зокрема, йдеться про вулицю на Русанівських садах.

Коли планують відремонтувати вулицю Центральну Садову на Русанівських садах повідомляє ТСН.

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Яка ситуація на вулиці

Як відомо, на цю невеличку вулицю на Русанівських садах збудовано з'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту на лівому березі Києва. Однак вулиця не в належному стані, оскільки після кожної зливи вона перетворюється на озеро. Це погано впливає на асфальт, оскільки вода вимиває латки на асфальті та для місцевих жителів, бо вода стікає просто їм на подвір'я.

Що кажуть про ремонт вулиці у КМДА

Водночас в КМДА зазначили, що вулиця Центральна Садова перебуває на балансовому утриманні комунального підприємства "ШЕУ" Дніпровського району міста Києва. І наразі питання щодо реконструкції цієї вулиці з облаштуванням водовідведення вже розглядається і входить в будівництва мосту.

"Департаментом опрацьовується питання коригування проєкту будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро з реконструкцією вулиці Центральна Садова з облаштуванням водовідведення на зазначеній вулиці, та виконання даних робіт в комплексі при завершенні будівництва під’їздів до Подільського мостового переходу", — повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Богдан Клітченко.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

Відомо, що Подільсько-Воскресенський міст будують уже 30 років. Ще у 1993 році Кабмін схвалив необхідну документацію щодо будівництва. Спочатку запланована довжина об'єкту становила 7 кілометрів. Завершити роботи збиралися до 2002 року.

Згодом, у 1996 році, розпочалися підготовчі роботи. Однак, через рік будівництво призупинили через дефіцит фінансування.

Вже у 2001 році вдалося здати в експлуатацію першу частину об'єкта.

У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва.

У жовтні 2022 року міська адміністрація виділила 183 мільйони гривень з місцевого бюджету на добудову об'єкта.

Нагадаємо, 15 жовтня мер Києва Віталій Кличко в ефірі для телеканалу КИЇВ24 заявив, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями.