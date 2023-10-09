Будували 30 років: Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30-ти років.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі для телеканалу КИЇВ24.

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Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

"Через дуже короткий час буду радий звітувати про відкриття руху на Подільсько-Воскресенському мості. Я думаю, що найближчими тижнями це вже відбудеться. Ми закінчуємо", — розповів міський голова.

За словами Кличка, даний міст є одним із найбільших інфраструктурних об'єктів у Києві.

"Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст — це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами і Дніпром", — додав Кличко.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

Відомо, що Подільсько-Воскресенський міст будують вже 30 років.

Ще у 1993 році Кабмін схвалив необхідну документацію щодо будівництва. Спочатку запланована довжина об'єкту складала 7 кілометрів. Завершити роботи збиралися до 2002 року.

Згодом, у 1996 році, розпочалися підготовчі роботи. Однак, через рік будівництво призупинили через дефіцит фінансування.

Вже у 2001 році вдалося здати в експлуатацію першу частину об'єкту.

У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва.

У жовтні 2022 року міська адміністрація виділила 183 мільйони гривень з місцевого бюджету на добудову об'єкту.

Нагадаємо, що у суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту у Києві. Зазначимо, там обрушилися нещодавно встановлені прогони.

Згодом прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом падіння Дегтярівського мосту.