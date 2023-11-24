Лужи и огромные ямы — когда власти Киева возьмутся за улицу на Русановских садах

Русановские сады в Киеве. Фото: kiev.informator.ua

В Киеве уже 30 лет строят Подольско-Воскресенский мост. В 2022 году на строительство уже выделили средства из местного бюджета, однако дороги к мосту в ужасающем состоянии. В частности, речь идет об улице на Русановских садах.

Когда планируют отремонтировать улицу Центральную Садовую на Русановских садах, сообщает ТСН.

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Какая ситуация на улице

Как известно, на небольшую улицу на Русановских садах построен съезд с Подольско-Воскресенского моста на левом берегу Киева. Однако улица не в ужасающем состоянии, поскольку после каждого ливня она превращается в озеро. Это плохо влияет на асфальт, поскольку вода вымывает заплатки на асфальте и на местных жителей, потому что вода стекает прямо им во двор.

Что говорят о ремонте улицы в КГГА

В то же время в КГГА отметили, что улица Центральная Садовая находится на балансовом удержании коммунального предприятия "ШЭУ" Днепровского района города Киева. И сейчас вопрос реконструкции этой улицы с обустройством водоотвода уже рассматривается и входит в строительство моста.

"Департаментом прорабатывается вопрос корректировки проекта строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр с реконструкцией улицы Центральная Садовая с обустройством водоотвода на указанной улице и выполнение данных работ в комплексе при завершении строительства подъездов к Подольскому мостовому переходу", — сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Богдан Клитченко.

Строительство Подольско-Воскресенского моста

Известно, что Подольско-Воскресенский мост строят уже 30 лет. Еще в 1993 году Кабмин одобрил необходимую документацию по строительству. Первоначально запланированная протяженность объекта составляла 7 километров. Завершить работы собирались к 2002 году.

Позже, в 1996 году, начались подготовительные работы. Однако через год строительство приостановили из-за дефицита финансирования. Уже в 2001 году удалось сдать в эксплуатацию первую часть объекта.

В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства.

В октябре 2022 года городская администрация выделила 183 миллиона гривен из местного бюджета на достройку объекта.

Напомним, 15 октября мэр Киева Виталий Кличко в эфире для телеканала КИЕВ24 заявил, что открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится в ближайшие недели.