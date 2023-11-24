Лужи и огромные ямы — когда власти Киева возьмутся за улицу на Русановских садах
В Киеве уже 30 лет строят Подольско-Воскресенский мост. В 2022 году на строительство уже выделили средства из местного бюджета, однако дороги к мосту в ужасающем состоянии. В частности, речь идет об улице на Русановских садах.
Когда планируют отремонтировать улицу Центральную Садовую на Русановских садах, сообщает ТСН.
Какая ситуация на улице
Как известно, на небольшую улицу на Русановских садах построен съезд с Подольско-Воскресенского моста на левом берегу Киева. Однако улица не в ужасающем состоянии, поскольку после каждого ливня она превращается в озеро. Это плохо влияет на асфальт, поскольку вода вымывает заплатки на асфальте и на местных жителей, потому что вода стекает прямо им во двор.
Что говорят о ремонте улицы в КГГА
В то же время в КГГА отметили, что улица Центральная Садовая находится на балансовом удержании коммунального предприятия "ШЭУ" Днепровского района города Киева. И сейчас вопрос реконструкции этой улицы с обустройством водоотвода уже рассматривается и входит в строительство моста.
"Департаментом прорабатывается вопрос корректировки проекта строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр с реконструкцией улицы Центральная Садовая с обустройством водоотвода на указанной улице и выполнение данных работ в комплексе при завершении строительства подъездов к Подольскому мостовому переходу", — сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Богдан Клитченко.
Строительство Подольско-Воскресенского моста
Известно, что Подольско-Воскресенский мост строят уже 30 лет. Еще в 1993 году Кабмин одобрил необходимую документацию по строительству. Первоначально запланированная протяженность объекта составляла 7 километров. Завершить работы собирались к 2002 году.
Позже, в 1996 году, начались подготовительные работы. Однако через год строительство приостановили из-за дефицита финансирования. Уже в 2001 году удалось сдать в эксплуатацию первую часть объекта.
В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства.
В октябре 2022 года городская администрация выделила 183 миллиона гривен из местного бюджета на достройку объекта.
Напомним, 15 октября мэр Киева Виталий Кличко в эфире для телеканала КИЕВ24 заявил, что открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится в ближайшие недели.
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