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Кличко поспішив: стало відомо, коли відкриють першу частину Подільського мосту в Києві

15 жовтня 2023 14:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кличко поспішив: стало відомо, коли відкриють першу частину Подільського мосту в Києві
Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: Автострада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днями мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту "найближчими тижнями". Однак у компанії "Автострада" спростували цю заяву і повідомили, що перша черга мостового переходу в Києві буде готова на початку листопада.

Про це йдеться у пресслужбі компанії "Автострада".

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Відкриття Подільсько Воскресенського мосту

Так, у компанії зазначили, що наразі завершується будівництво першої черги Подільсько-Воскресенського мостового переходу. До робіт залучили понад 400 працівників і понад 100 одиниць техніки.

Повідомляють, що роботи завершать на початку листопада. 

"Нарешті запланована перша черга будівництва наближається до завершення. Загальна довжина мосту — 9 км. Автомобільна частина складається з 3 смуг у кожному напрямку. Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом, а трохи пізніше — і з Райдужним масивом та Троєщиною, розвантажить Північний міст, уможливить майбутній запуск метро на Троєщину", — йдеться у повідомленні.

Подільсько-Воскресенський міст
Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: Автострада
Подільський міст в Києві
Інформація про будівництво Подільського мосту. Фото: скриншот

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

Відомо, що Подільсько-Воскресенський міст будують уже 30 років.

Ще у 1993 році Кабмін схвалив необхідну документацію щодо будівництва. Спочатку запланована довжина об'єкту становила 7 кілометрів. Завершити роботи збиралися до 2002 року. 

Згодом, у 1996 році, розпочалися підготовчі роботи. Однак, через рік будівництво призупинили через дефіцит фінансування. 

Вже у 2001 році вдалося здати в експлуатацію першу частину об'єкта. 

У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва.

У жовтні 2022 року міська адміністрація виділила 183 мільйони гривень з місцевого бюджету на добудову об'єкта. 

Нагадаємо, днями мер Києва Віталій Кличко в ефірі для телеканалу КИЇВ24 заявив, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30 років. 

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