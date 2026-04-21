Камера на кіоску в Чорнобилі допомогла ЗСУ: історія ліквідатора

Український науковець Сергій Мирний у 1986 році ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Через роки він знову опинився в епіцентрі подій — цього разу під час повномасштабного вторгнення РФ до України. У 2022 році досвід ліквідатора та звичайна камера на кіоску стали несподіваною допомогою для українських військових.

35 днів, які змінили життя

Сергій Мирний розповів, що у 1980-х роках він працював хіміком у Харкові, поки радянська система не залучила його до військових навчань. Там він здобув спеціальність командира взводу радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. За його словами, ці знання Сергію дуже швидко знадобилися.

Після аварії на Чорнобильській АЕС Мирного направили в зону відчуження. Він очолив підрозділ із 20 людей, які займалися радіаційною розвідкою у 30-кілометровій зоні.

"Ми весь час міряли. Складали загальну картину радіаційного забруднення. Виробляли робочі й побутові стосунки з радіацією. Вона була для нас як дощ. Люди адаптувалися ж до дощу. От і ми", — каже Сергій Мирний.

У Чорнобилі чоловік провів лише 35 днів. Але, як він сам каже, цей короткий відрізок часу став визначальним для всього його подальшого життя — як професійного, так і особистого.

Камера на кіоску, яка "бачила" наступ

Минуло понад три десятиліття і Чорнобильська зона знову опинилася в центрі подій. У перші дні повномасштабного вторгнення російські війська заходили в Україну саме через цей напрямок — із території Білорусі.

Неочікувану роль у фіксації руху окупантів відіграв звичайний інформаційний кіоск компанії "Чорнобиль Тур" на КПП "Дитятки". У мирний час там продавали сувеніри та інформаційні матеріали для туристів, але перед вторгненням на об'єкті встановили камеру відеоспостереження.

Попри перебої з електроенергією, камера працювала від акумулятора — і це стало критично важливим. Упродовж перших півтори доби вона безперервно фіксувала рух колон російської техніки.

Ці кадри не просто зберігалися — їх оперативно передавали українським військовим. Працівники "Чорнобиль Туру" разом із місцевими жителями повідомляли, де саме рухаються або зупиняються окупанти.

Сам Сергій Мирний долучився до цієї роботи, допомагаючи ідентифікувати локації. Завдяки багаторічному досвіду в зоні відчуження він міг точно визначити місцевість за фото, які отримували військові.

