Камера на киоске в Чернобыле помогла ВСУ: история ликвидатора

Ликвидатор Сергей Мирный.

Украинский ученый Сергей Мирный в 1986 году ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Спустя годы он снова оказался в эпицентре событий — на этот раз во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2022 году опыт ликвидатора и обычная камера на киоске стали неожиданной помощью для украинских военных.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Сергей Мирный рассказал в интервью LB.UA.

35 дней, которые изменили жизнь

Сергей Мирный рассказал, что в 1980-х годах он работал химиком в Харькове, пока советская система не привлекла его к военным учениям. Там он получил специальность командира взвода радиационной, химической и биологической разведки. По его словам, эти знания Сергею очень быстро пригодились.

После аварии на Чернобыльской АЭС Мирного направили в зону отчуждения. Он возглавил подразделение из 20 человек, которые занимались радиационной разведкой в 30-километровой зоне.

"Мы все время мерили. Составляли общую картину радиационного загрязнения. Вырабатывали рабочие и бытовые отношения с радиацией. Она была для нас как дождь. Люди адаптировались же к дождю. Вот и мы", — говорит Сергей Мирный.

Читайте также:

В Чернобыле мужчина провел всего 35 дней. Но, как он сам говорит, этот короткий отрезок времени стал определяющим для всей его дальнейшей жизни — как профессиональной, так и личной.

Камера на киоске, которая "видела" наступление

Прошло более трех десятилетий и Чернобыльская зона снова оказалась в центре событий. В первые дни полномасштабного вторжения российские войска заходили в Украину именно через это направление — с территории Беларуси.

Неожиданную роль в фиксации движения оккупантов сыграл обычный информационный киоск компании "Чернобыль Тур" на КПП "Дитятки". В мирное время там продавали сувениры и информационные материалы для туристов, но перед вторжением на объекте установили камеру видеонаблюдения.

Несмотря на перебои с электроэнергией, камера работала от аккумулятора — и это стало критически важным. В течение первых полутора суток она непрерывно фиксировала движение колонн российской техники.

Эти кадры не просто сохранялись — их оперативно передавали украинским военным. Работники "Чернобыль Тура" вместе с местными жителями сообщали, где именно движутся или останавливаются оккупанты.

Сам Сергей Мирный присоединился к этой работе, помогая идентифицировать локации. Благодаря многолетнему опыту в зоне отчуждения он мог точно определить местность по фото, которые получали военные.

