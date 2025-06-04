У Чорнобилі помітили новонароджене оленя — фото

Зона відчуження у Чорноблі. Фото: НААН

У Чорнобильській зоні відчуження через відсутність людей тварини активно розмножуються, а природа відновлюється. Біологи продовжують активно спостерігати за біорізноманіттям у зоні ЧАЕС і нещодавно помітили допитливого оленя.

Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Під час одного з виїздів експедиційна група зафіксувала зворушливу сцену: маленьке оленятко самостійно ховалося серед гілок кущів.

Оленя. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Мами поруч не було, але малеча знає — вона точно десь неподалік, уважно спостерігає", — повідомили біологи.

Таку поведінку біологи вважають типовою для перших днів життя новонароджених оленят. Вони дуже часто ховаються в траві або під кущами, щоб замаскуватися, поки самка ненадовго відходить. Це природна стратегія виживання, яка дозволяє малюкам уникати зустрічі з хижаками. Екологи наголошують: у жодному разі не можна чіпати, лякати чи забирати таких тварин.

Нагадаємо, стало відомо, чи буде доступною для туризму Чорнобильська зона відчуження.

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