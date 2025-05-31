Чи можливо зараз потрапити до Чорнобиля — подробиці

Колесо огляду у місті Прип'ять. Фото: Роман Кошмал

Чорнобильська зона відчуження досі залишається цікавим місцем для відвідування. Однак, наразі туризм у Чорнобилі на паузі через повномасштабну війну Росії проти України та мінування.

Про це розповідається в YouTube-проєкті "Об'єктив Апокаліпсису".

Реклама

Читайте також:

Туризм у Чорнобилі — яка наразі ситуація

Як зазначає представниця Державного агентства України з управління Зоною відчуження Надія Мудрик-Мочалова, наразі туризм у Чорнобилі — на паузі, зокрема й через заміновані росіянами території.

"По суті, туризму в Зоні відчуження наразі немає. І тому декілька причин. Головна — це російсько-українська війна, і пов’язана з цим окупація Зони відчуження у 2022 році", — пояснює Надія.

А також додає, що у 2022 році російські окупанти замінували значну частину території Зони відчуження. І наразі карти замінувань невідомі.

"Тому з безпекових питань, і через близькість кордону із Білоруссю, туризм — на паузі, на жаль", — пояснює Надія Мудрик-Мочалова.

Як зараз потрапити до Чорнобильської зони відчуження — деталі

За словами представниці Державного агентства України з управління Зоною відчуження, для того, аби потрапити зараз до Чорнобиля необхідно мати акредитацію Міноборони.

"Зараз, щоб потрапити у Зону відчуження потрібно мати акредитацію Міністерства оборони України або бути представником іноземного представництва, акредитованого в Україні.

Наприклад потрібно бути послом, дипломатом, або аташе, у складі офіційної делегації перебувати. Якщо ви просто громадянин України або іноземець, і не маєте відношення ні до наукової діяльності, ні до міжнародних відносин — тоді вам потрібно чекати, коли відновиться туристична діяльність у Зоні відчуження", — відповіла Надія Мудрик-Мочалова.

Раніше ми інформували, коли Чорнобильська зона буде придатною для життя.

Також ми писали, чи можна засадити рослинами поля навколо Чорнобиля.